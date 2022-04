La prueba «de fuego» por la que pasa mucha gente se producirá dentro de poco (si no se ha producido ya). Nos referimos a la prueba del bañador o del bikini, y dependiendo del resultado, es posible que comencemos a preocuparnos o intentar averiguar cómo podemos hacer para que nos quede bien o como esperamos, dado que ahora queda poco tiempo antes de encontrarnos en la playa tomando el sol o en la piscina. ¿Qué podemos hacer? La respuesta es clara, sólo hace falta que elimines el ingrediente que te vamos a revelar y podrás perder tres kilos en tres días.

Pierde tres kilos en tres días

Como cada año, la mayoría de la gente no se siente preparada para ponerse delante del espejo con el traje de baño porque quizás durante el invierno hemos exagerado un poco con la comida . Sin embargo, antes de comenzar a hablar de dietas exprés, es importante dejar claro que no existe el cuerpo de playa perfecto y cada uno debe amarse a sí mismo, de la manera más plena y completa del mundo, sin hacer preguntas inútiles sobre su propia forma y con comparaciones inútiles. De hecho, la comparación con el otro es casi siempre dañina y dolorosa para nosotros, para nuestra autoestima. Por otro lado, no siempre podemos cuidar cualquier forma de cuerpo, especialmente si no está en nuestra genética.

Al margen de esto, podemos imaginar que existen algunas dietas con trucos que nos pueden ayudar a querernos un poco más a nosotros mismos. En realidad, estamos a punto de revelarte un secreto: nuestra atención se centra en un alimento que usamos con mucha frecuencia y lo consumimos incluso cuando no nos damos cuenta. Si lo eliminas comprobarás como la pérdida de peso es casi inmediata. De hecho, no tendrás que hacer mucho más así que pierde tres kilos en tres días, con sólo decirle adiós al ingrediente que ahora te explicamos.

¿Qué alimento te hace engordar demasiado?

El secreto de esta dieta no es otro que eliminar de tu dieta por completo, el azúcar refinado. Es decir, que elimines el azúcar de tu dieta y en todas sus formas. Por lo tanto, deberás tener cuidado también con los alimentos que la tienen directamente en su interior como es el caso de algunas frutas como por ejemplo el plátano o la uva. Para el desayuno, por ejemplo, podrías tomar avena.

No olvides nunca que el azúcar engorda rápidamente, porque sólo aporta energía y ningún tipo de nutriente, por lo que es rico en calorías «vacías». Por último, pero no menos importante, el problema de la llamada «fermentación»:si ingieres mucho azúcar el estómago se hincha, nos sentimos pesados ​​e inmediatamente cansados lo que hace que no tengamos ganas de actividad física o de hecho, de movernos, haciendo que la reducción de peso sea algo prácticamente imposible.