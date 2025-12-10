IQOS da la bienvenida a las fiestas con experiencias únicas en sus boutiques de toda España

Este diciembre, IQOS transforma sus boutiques en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Málaga en auténticos escenarios de celebración repletos de actividades especiales, que combinan diseño, gastronomía tradicional, música en directo, y sorprendentes dinámicas creativas. Un programa diseñado para que fumadores adultos o usuarios de IQOS vivan magia de estas fechas a través de experiencias memorables y personalizadas, y momentos compartidos.

Como ya es tradición, las fiestas vuelven a arrancar en la Boutique IQOS de Madrid al ritmo del Góspel. Una experiencia que sumerge a los usuarios en el espíritu festivo desde el primer acorde. Los días 11 y 21 de diciembre, varios pases de 15 minutos llenarán el espacio de Serrano de energía, armonías vibrantes y villancicos contemporáneos que envolverán a los visitantes en un ambiente cálido y festivo desde el primer acorde.

Y para quienes asocian estas fiestas invernales a los sabores de siempre, en las boutiques de Madrid, Sevilla, Valencia y Málaga los clásicos chocolate con churros acompañarán distintos momentos del mes. Mientras que en Barcelona serán los tradicionales melindros los que endulzarán los días de diciembre, y, por otro lado, la boutique contará con una colaboración especial que ofrecerá, con la compra de un dispositivo, un vale para canjear por un postre en una pastelería-chocolatería de Illa Diagonal. Una forma deliciosa de revivir clásicos de estos días de celebración con un toque local, aprovechando cada visita para regalarse —o regalar— un momento especial.

Premios, sorpresas y experiencias interactivas durante todo diciembre

Este año, IQOS apuesta por la gamificación con diferentes dinámicas que estarán activas hasta el 31 de diciembre. En la Boutique de Serrano de Madrid, la Ruleta de Premios ofrecerá sorpresas diarias a quienes se animen a probar suerte. En las boutiques de Barcelona, Sevilla, Valencia y Málaga, serán las máquinas de bolas sorpresa las que repartirán premios y generarán la ilusión propia de estas fechas.

Además, en todas las boutiques se celebrará la Rifa Seletti, una acción que permitirá participar a los usuarios de IQOS en un sorteo en el que podrán conseguir la nueva Edición Limitada IQOS Iluma i x Seletti y optar a piezas de diseño únicas. Un guiño de la marca a aquellos que buscan regalos especiales, diferentes y con estilo.

Personalización navideña: estilo propio para estas fiestas

Para aquellos usuarios adultos que quieran darle un toque personal a su dispositivo, o sorprender con un regalo perfecto y exclusivo, IQOS ofrecerá en todas sus boutiques un servicio especial de personalización disponible hasta el 1 de enero. Los visitantes podrán elegir entre diseños festivos, grabar su nombre o crear combinaciones únicas, convirtiendo cada dispositivo en el regalo ideal para quienes quieran marcar su propio estilo.

Con música en directo, sabores tradicionales, premios diarios y servicios exclusivos, IQOS vuelve a convertir diciembre en un mes repleto de planes, experiencias y momentos memorables. Cada boutique se suma a la celebración con propuestas adaptadas a cada ciudad, manteniendo vivo el espíritu de estas fechas e invitando a fumadores adultos y usuarios de IQOS a disfrutar de unas fiestas diferentes, especiales y llenas de detalles.

Estas fiestas, IQOS vuelve a demostrar que la magia está en los pequeños momentos… y en compartirlos.

*IQOS no está exento de riesgo y con su uso se inhala nicotina, que es adictiva. Dirigido únicamente a adultos.