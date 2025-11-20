BLUETTI lanza ofertas increíbles para el Black Friday: ¡Hasta un 73% de descuento y un AC300 gratis para los primeros compradores de B500K!

Las facturas de calefacción suben a medida que las temperaturas siguen bajando. Este Black Friday es el momento ideal para comprar estaciones de energía y paneles solares BLUETTI y controlar tus gastos de electricidad con energía limpia.

Desde ahora hasta el 1 de diciembre, BLUETTI ofrece grandes descuentos, de hasta un 73% en estaciones de energía portátiles y baterías domésticas, y 450 unidades de AC300 gratis con la compra de su nueva batería B500K. La B500K se lanza hoy, garantizando una ampliación de capacidad sencilla y rentable para el respaldo a largo plazo.

Nueva batería de expansión B500K: La mejor opción para aumentar la capacidad de tu autocaravana o sistema de respaldo doméstico.

En lugar de comprar un sistema nuevo, los usuarios de BLUETTI pueden ampliar fácilmente su capacidad de almacenamiento de energía con la nueva batería de 5.120 Wh, a un precio mucho menor. La B500K es compatible con las estaciones de energía actuales y futuras de BLUETTI, incluyendo la AC300, Apex 300, AC500, AC200L y AC200MAX. Además, se puede combinar con otras baterías de BLUETTI.

Al combinarse con el SolarX 4K y el Hub D1, la B500K crea un sistema solar autónomo con una potencia de 700 W. Viene con orificios pretaladrados para su instalación fija en hogares o autocaravanas, y se puede acoplar al Trolley Plegable 2 para su uso móvil.

Durante la promoción, BLUETTI obsequia una unidad AC300 a los primeros 450 pedidos de la B500K. El conjunto AC300+B500K ofrece una potencia de 3000 W (6000 W de pico), suficiente para alimentar frigoríficos, calefactores y la mayoría de los electrodomésticos básicos. Con un precio de 2.199€, ofrece la mejor relación calidad-precio: 429€ por kWh. ¡Date prisa y consigue el AC300 gratis!

Las mejores ofertas de estaciones de energía BLUETTI para el Black Friday

Elite 200 V2: La mejor estación de energía de 2 kWh para viajes en autocaravana y como respaldo diario

Ya sea para viajes de vacaciones o como respaldo en caso de apagón, la Elite 200 V2 lo cubre todo con una batería de 2,073 Wh y un inversor de 2,600 W, que alcanza un pico de 3,900 W para calefactores de alta potencia. A pesar de su potencia, es un 40% más pequeña que la AC200P, ahorrando espacio en furgonetas o apartamentos.

Gracias a la carga TurboBoost, se recarga al 80% en solo 50 minutos, ideal para recargas rápidas entre viajes. Su batería LiFePO₄ de grado automotriz dura más de 6000 ciclos (hasta 17 años de uso) y funciona a menos de 16 dB, más silenciosa que un susurro.

Elite 100 V2: La mejor estación de energía de 1 kWh para acampar y viajar

Basándose en el popular AC180, el Elite 100 V2 sube el listón con más prestaciones. Ofrece una potencia de 1800 W (2700 W de elevación) y una capacidad de 1024 Wh en un diseño compacto de 11,5 kg, un 35% más pequeño y un 30% más ligero.

Con 9 tomas de corriente versátiles, alimenta cafeteras, televisores y hervidores con facilidad. La carga solar duplica su potencia hasta 1000 W y se completa en 70 minutos, ideal para viajes de camping con electricidad. Sus 4000 ciclos de carga más duraderos, un SAI más rápido de 10 ms y un control mediante app más intuitivo lo convierten en la opción perfecta para autocaravanistas, viajeros en furgoneta y amantes de la naturaleza.

Apex 300: La estación de energía más flexible para respaldo doméstico y vida fuera de la red.

Extremadamente versátil, la Apex 300 se adapta a las necesidades energéticas del hogar y exteriores como un camaleón. Con una capacidad inicial de 2764,8 Wh y una salida de 3840 W, se amplía hasta 54 kWh (11,52 kW) para respaldo de energía para toda la casa. Gracias a su modo de funcionamiento con tarifas por tiempo de uso, los hogares pueden almacenar electricidad de la red a bajo costo para reducir sus facturas de luz.

Se carga rápidamente desde la pared, del 0% al 100% en 65 minutos, y ahorra cada vatio con un autoconsumo de tan solo 20 W, el más bajo del sector. Al conectarla con el SolarX 4K y el Hub D1, se transforma en un sistema solar de alta eficiencia que genera hasta 19,2 kW de energía solar para viviendas fuera de la red.

Elite 30 V2: La mejor estación de energía básica para UPS y actividades al aire libre.

Para alimentar portátiles gaming o equipos de camping minimalistas, la Elite 30 V2, de solo 4,3 kg, es difícil de superar. Con una capacidad de 288 Wh, su ligereza permite transportarla con una sola mano. Su salida de 600 W, con una potencia máxima de 1500 W, es más que suficiente para cargar teléfonos, consolas e incluso alimentar un pequeño ventilador o una mininevera en viajes cortos. La función UPS de 10 ms mantiene los ordenadores y dispositivos sensibles conectados en caso de cortes de luz. Con ocho modos de carga, proporciona energía fiable tanto en la oficina en casa como en el camping.

Más descuentos y ahorros de BLUETTI por el Black Friday

Además de increíbles ofertas en estaciones de carga, el evento de BLUETTI por el Black Friday también incluye ventas relámpago, beneficios exclusivos, el triple de BLUETTI Bucks y ruletas de la suerte para tener la oportunidad de ganar premios fantásticos. Y los clientes pueden ahorrar un 5 % adicional en sus pedidos usando el código okdiario.