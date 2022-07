¿Conoces los beneficios de una tarde de descanso ? Hay quienes subestiman este momento, mientras otros lo hacen simplemente por pura relajación. Sin embargo, es importante conocer las consecuencias positivas a las que te enfrentas y también las técnicas para hacerlo de la mejor manera posible. Un momento breve pero intenso que puede servir para que aguantemos lo que queda del día. Conozcamos más sobre los beneficios de hacer la siesta y los consejos para hacerla de la mejor manera.

Siesta: Beneficios y consejos para hacerla

Estamos en la fase de la tarde, acabas de terminar la primera parte de tu día trabajando o corriendo de un lugar a otro. Quieres detenerte aunque sea un momento para descansar la vista un rato . ¿Qué mejor remedio que una siesta por la tarde ? Sin embargo, algunos deciden volver al trabajo de inmediato, mientras que otros no se la saltan.

De hecho para muchas personas en nuestro país, la siesta es casi como una religión y en realidad, hay mucho que decir en relación con esta acción. Comencemos diciendo que hacerla es más que correcto , ya que ofrece beneficios para nuestro cuerpo y mente . Sin embargo, también hay algunas sugerencias para saber hacerla de tal manera que se explote al máximo todo lo que este dulce descanso puede ofrecer.

Comencemos con la primera parte, es decir, los beneficios que ofrece esta acción. Comencemos diciendo que estimula nuestra memoria ya que un pequeño descanso es fundamental para llevar a cabo con eficacia nuestras actividades diarias. Si no nos detenemos al menos un poco, nuestra memoria podría entrar en confusión.

Además, nuestro estado de ánimo también se verá beneficiado : una vez que hayamos realizado esta actividad nos despertaremos más descansados ​​y por lo tanto más felices para continuar el día. Los beneficios no terminan ahí: la siesta de la tarde también disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares . Por este motivo, las personas que tienen que luchar a diario con estos problemas deberían aprovecharlos.

Ahora centrémonos en otro aspecto importante: los consejos para conseguir el mejor descanso . Son pocos pero imprescindibles para tener la mayor cantidad de beneficios posibles y empezar nuestro día con más energía que nunca.

Escucha música relajante

La primera sugerencia que te damos es música de fondo . Elegimos las bandas sonoras que más nos relajan y nos dejamos llevar sin pensar en nada. Abandonemos todos los pensamientos por un tiempo y dediquémonos a nuestro bienestar.

Tiempos correctos

Hemos dicho que la siesta es buena, pero no a cualquier hora. Está bien si se hace a primera hora de la tarde , pero no en las horas siguientes. Si la haces demasiado tarde, es posible que no sientas sueño durante la noche, cuando es hora de irse a la cama. Además, la siesta debe durar un máximo de 30 minutos , ya que si descansamos en exceso luego nos costará volver a la rutina de la tarde.

Elige el lugar correcto

Si estamos en casa obviamente es fácil elegir dónde descansar: la cama y el sofá están preparados para satisfacer nuestras necesidades. Pero, ¿Qué decir cuando estamos en el trabajo? Aquí también está la solución, que es nuestro escritorio. Parece imposible pero en realidad se necesita muy poco para dormir bien: basta con apoyar la cabeza en los brazos y listo. O si has ido a trabajar en coche puedes intentar hacerla allí.