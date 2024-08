Sandra Ygueravide es una pionera en el baloncesto español. Su vida cambió por completo cuando en 2016 recibió la llamada de la Federación Española de Baloncesto para saber si estaba interesada en acudir a una concentración del equipo 3×3. Después de toda una vida «picando piedra» con experiencia en muchos países, ha tocado la gloria a los 39 años consiguiendo una medalla de plata olímpica.

Ex número uno del ranking mundial FIBA de 3×3 y un ejemplo de constancia en la pista, Sandra Ygueravide cree firmemente que está disciplina puede crecer en España enormemente en los próximos años y ella como pionera se ofrece a ayudar. «Veo difícil llegar a Los Ángeles 2028, pero estaré disponible para lo que necesiten», dice a OKDIARIO.

PREGUNTA: ¿Cómo ha digerido la medalla de plata 24 horas después de hacer historia?

RESPUESTA: Ahora mismo solo tengo agradecimiento y muchísimo orgullo por todo lo que hemos vivido estos días. Eran seis días a vida o muerte y creo que hemos sido capaces de recomponernos todos los días yendo bien o yendo mal las cosas. Estoy muy contenta.

P: ¿Sienten que han trascendido en su deporte, al menos en España?

R: Nos alegramos muchísimo que todo el mundo sepa un poco lo que es el baloncesto 3×3. Que lo conozca, que se enganche, que lo viva como lo vivimos nosotras cada día.

P: ¿Nos puede explicar a grandes rasgos las diferencias que hay con el baloncesto de toda la vida?

R: El baloncesto 3×3 es mucho más rápido y mucho más dinámico. Las posesiones son mucho más cortas. En el 5×5, cuando llegas a los 14 segundos parece que se te acaba el tiempo y que hay que tirar. Y nosotras tenemos posesiones de 12 segundos y pocas veces suena el reloj de posesión. Aquí no te da tiempo a pensar en el error y eso es algo muy bueno, sobre todo para la gente joven, que a lo mejor mentalmente le cuesta mucho en algunos momentos. Es muy bueno para categorías inferiores.

P: Pero también es una disciplina dura. Reparten mucha cera…

R: El baloncesto 3×3 tampoco le gusta a todo el mundo tampoco. Yo creo que te tiene que gustar baja el barro, sino es complicado.

P: ¿Y puede enganchar a los jóvenes?

R: Es una disciplina que puede ayudar mucho al baloncesto base porque es un juego reducido de 5×5 en el que van a tener muchos más espacios y más combinaciones, van a poder hacer muchas más cosas que en el 5×5. Es un juego complicado y se pueden desarrollar mucho más técnicamente o tácticamente para luego adaptarlo o emplearlo en el 5×5.

P: ¿Cómo fue su romance con el baloncesto 3×3?

R: Me llamaron de la Federación. Era un poco para probar porque era un momento en el que el baloncesto 3×3 tampoco se conocía mucho. No había un equipo cerrado. Era ir probando para ver lo que mejor combinaba y funcionaba. En mi caso tuve suerte de que funcionó bien. Me gustó y a partir de ahí seguí prácticamente todos los veranos.

P: ¿Se ha puesto fecha de caducidad?

R: Va a ser complicado que llegue a los Juegos de Los Ángeles…. Mi idea inicial era llegar a Tokio y cuando no se consiguió, fue intentar llegar a París. Pero creo que lo de Los Ángeles va a quedar lejos, sin embargo, estaré disponible para la Federación siempre que me necesiten porque creo que puedo ayudar mucho.