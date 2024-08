Imane Khelif y Lin Yu-ting, las dos boxeadoras con atributos masculinos que están centrando la polémica en los Juegos Olímpicos de París, ya están a un solo combate de ganar la medalla de oro en sus respectivas categorías. A su paso, siguen dejando un reguero de reacciones adversas de sus rivales, hartas de tener que pelear contra rival muy superiores físicamente y que arrasan en sus combates.

En la velada nocturna de este miércoles, fue Lin Yu-ting quien logró su clasificación para la final olímpica en la categoría de 57 kilos. Una vez más volvió a ganar por unanimidad aplastante, ya que en las 15 votaciones de los jueces salió vencedora. Su víctima en esta ocasión fue la turca Esra Yildiz Kahraman, quien, una vez confirmada su derrota, realizó un gesto reivindicativo sobre el ring.

Así, levantó los brazos sobre su cabeza y cruzó sus dos dedos índice para dibujar una ‘X’ en el aire. Era el mismo gesto que había realizado la anterior rival de Lin Yu-ting, la búlgara Svetlana Staneva, tras quedar eliminada en cuartos de final. Staneva hacía referencia de esta forma a los cromosomas XX que identifican a las mujeres, mientas que los cromosomas XY identifican a los hombres.

«Solo quiero pelear contra mujeres. Soy XX. Este es quizás el mensaje de cada boxeadora en este torneo. No soy una profesional médica que deba decir si Lin puede competir o no en estos Juegos Olímpicos, pero cuando las pruebas muestran que tiene el cromosoma Y eso implica que no debería estar aquí», lamentó la búlgara tras su derrota.

Defensa cerrada del COI

La semana pasada, ya con los Juegos en marcha, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, defendió públicamente a Yu-ting y Khelif, que fueron vetadas por la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) por no pasar las pruebas de género y establecerse que su género no está definido. El mandatario defendió que son mujeres, pese a que generen hormonas masculinas y tengan los niveles de testosterona mucho más altos que sus rivales, lo que le otorga mucha ventaja frente al resto.

«Vamos a ser muy claros aquí. Hablamos de dos boxeadoras que nacieron como mujeres, que crecieron como mujeres, que tienen un pasaporte donde ponen que son mujeres, que han competido durante muchos años como mujeres. Esta es la clara definición de mujer y no hay ninguna duda: son mujeres», dijo Bach al respecto.