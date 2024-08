Botín: «¿Privilegiados? Nos dejamos la piel igual que cualquier deportista»

Diego Botín y Florian Trittel han compartido su felicidad con OKDIARIO después de proclamarse campeones olímpicos en los Juegos de París. Los regatistas españoles, con sus relucientes medallas de oro colgando del cuello, han defendido que la vela no es un deporte de privilegiados y han reivindicado que ellos también tienen que sacrificarse al máximo para llegar a lo más alto.

«Cada uno puede tener su opinión. Aquí al final todo es deporte, todos nos dejamos la piel de la misma manera. Y yo creo que esa es la esencia de lo que hacemos todos los deportistas. Desde mi punto de vista, yo respeto a todos los deportistas, sea cual sea el deporte por igual. Lo que más respeto es el sacrificio que ponga cada uno encima de la mesa», argumenta Diego Botín.

En cuanto a su oro olímpico, no oculta que es «algo muy grande». «Todavía estamos digiriendo lo que supone haber cumplido nuestro sueño. Y además estamos encantados de poder compartirlo con toda España porque es un logro de todos. Y a ver si también la delegación española sigue conquistando muchos más», espera.

Campeón junto con su compañero en la categoría 49er de la vela olímpica, Botín explica de que su triunfo no fue tan fácil como cabría pensar a tenor de sus excelentes resultados. «No tanto, porque sobre todo al principio de la semana ha habido poco viento, que son condiciones en las que no nos sentimos tan cómodos como cuando sube más el viento. El viento era muy inestable, muy difícil, y tenemos la sensación de que lo hemos dado todo, luchando por cada metro. No nos hemos dejado llevar por las emociones y hemos seguido con el foco donde tenía que estar. Esa ha sido la clave del éxito», expone.

En cuanto a si continuará compitiendo junto con su compañero de embarcación, el cántabro contesta con un «veremos». «Ha sido una temporada muy dura para nosotros también, porque también lo hemos compaginado con otras competiciones de mucha presión y ahora tenemos que limpiar la mente, ver claro el futuro e ir a por ello», acaba.

Trittel: «Nuestra vela es de sacrificarnos»

Por su parte, Florian Trittel se alinea con su compañero de batallas y destaca que la vela también demanda mucho esfuerzo para llegar a la gloria. «Para nosotros, que lo vivimos desde dentro, hay muchos tipos de vela, de navegación y el que hacemos nosotros, que es el de sacrificarnos y superarnos, como cualquier otro deporte olímpico. Es algo que todo el mundo puede hacer y también va de la mano de un enorme crecimiento personal y profesional, que es el motivo último por el que estamos aquí», esgrime.

Además de ese sacrificio, también deben pelear contra una naturaleza que a veces se muestra adversa. «Jugamos contra el mar y el viento. Dependemos de tantos factores… Al final, si queríamos ser campeones olímpicos, teníamos que adaptarnos a lo que los elementos y la naturaleza nos sirvieran. Y con poco viento hemos conseguido ser superiores», analiza.

«Poder empezar a compartir este gran título con todo el mundo que nos ha ayudado en este camino es muy especial . Poco a poco vamos empezando a sentir lo que es ser campeones olímpicos. Hemos competido a Marsella, lejos de París, y teníamos ganas de empaparnos y vivirlo con todo el mundo», finaliza Trittel.