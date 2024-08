Álvaro Martín y María Pérez son el particular dúo de superhéroes del atletismo español. Juntos se proclamaron campeones de Europa hace seis años en Berlín, campeones del mundo el año pasado en Budapest y, ahora, campeones olímpicos en los Juegos de París. El camino soñado a la gloria, aunque eso no les hace perder su faceta reivindicativa y reclamar más respeto para la marcha. Si lo piden dos dueños de la Triple Corona, habrá que escuchar.

«Hemos vivido muchísimas cosas juntos en el sentido: nuestro primer Europeo juntos, nuestro primer Mundial juntos y ahora nuestro primer oro olímpico juntos. Así que se nos nos dan las cosas bien juntos, ¿verdad?», reconoció Álvaro Martín. «La verdad es que esto parece ya un matrimonio», añadía María Pérez, acabando la frase de su compañero como, en efecto, ocurre en los matrimonios bien avenidos y que se conocen a la perfección. Ella tuvo el privilegio de disputar los últimos kilómetros de la carrera dorada de este miércoles y no se relajó a pesar de que el oro ya tenía el candado puesto.

«Era la última la última medalla que nos faltaba, tanto individual como conjuntamente, y creo que es un ciclo que se cierra. Se cierra ese abrazo que empezó en Berlín, seguido del de Budapest. Ya sólo nos faltaba el oro olímpico y ha sido increíble. No me he relajado en los últimos kilómetros. Álvaro me decía: ‘¡Disfruta!’. Yo lo quería llegar a meta y verlo. Es un trabajo no sólo de nosotros, sino de los técnicos y en general de toda la marcha española, que se merece ya una alegría y también un respeto», dijo la granadina, cambiando el discurso de la euforia a la reivindicación.

«Creo que hemos vivido momentos difíciles todos y necesitamos un respeto. No nos hemos enterado muy pronto de los cambios en la marcha y creo que si en España no se lucha ahora por la marcha se van a perder medallas y se van a perder finalistas. Se merece un respeto ya no solo por nosotros, sino también por los entrenadores. Parecemos los malos, siempre reivindicando», se quejó.

Toque de atención a los organismos

Poniendo de nuevo en marcha el ‘modo matrimonio’, Álvaro Martín matizó las palabras de su compañera de fatigas y éxitos. «No es que estemos en contra de a lo mejor de esta nueva distancia, sino lo que nos quejamos es de la forma de proceder. Como sabéis, el año pasado se decidió esta nueva distancia, había muy poco tiempo para prepararse y al final lo que nosotros. Reivindicamos una prueba larga, como eran los 50 kilómetros. Esperemos que en los próximos Juegos Olímpicos, porque aún no se saben las distancias, haya una prueba así», pidió.

Preguntado por si sus quejas se dirigían a algún organismo en concreto, el extremeño extendió a sus reclamaciones a todos los responsables. «No nos referimos solo a un estamento. Tenemos que empujar, ya sea a nivel nacional, a nivel europeo, a nivel internacional y a nivel del Comité Olímpico Internacional. Así que nuestra reivindicación es para todos», zanjó.

Las protestas volvieron a dar paso a la euforia, y también a las lágrimas, cuando los padres de María irrumpieron en la zona donde los deportistas atienden a la prensa para darle un merecido abrazo a su hija. Porque los reyes y las reinas también se emocionan, incluso cuando llevan sobre sus cabezas el peso de tres coronas simultáneas.