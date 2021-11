El próximo mes de enero José Luis Moreno está citado por un juzgado de Móstoles tras la demanda interpuesta por sus empleados por impago de nóminas desde el mes de junio pasado, desde su detención en el marco de la operación Titella. Si Moreno acude, y la Ley le obliga, volverá a ver a empleados de sus empresas siete meses después. Siete meses en los que estos empleados aseguran que Moreno no se ha dirigido a ellos de ninguna manera y que a través de sus representantes no se ha dignado a negociar una salida para trabajadores que lo llevan acompañando en algunos casos desde hace 20 años. Ahora cuentan en exclusiva para los lectores de OKDIARIO la situación a la que se han visto abocados y qué mensaje tienen para el productor televisivo.

“¿Por qué nos ha dejado así? Es lo que le preguntaríamos si pudiéramos hablar con él ahora mismo. Nos podríamos haber sentado para buscar una solución a esto y no hubiéramos estado cinco meses, ya son casi seis, en esta situación”, explica una de las trabajadoras que ha hablado para OKDIARIO. Y la solución no solamente era factible, sino que era razonable, habida cuenta de la situación empresarial de Moreno, e iniciativa de los propios trabajadores. Estos pedían a la empresa o ser despedidos o entrar en un ERTE, pero la empresa no sólo no les ha concedido ninguna de las dos opciones, sino que simplemente no se digna a responder.

“Nosotros nunca le hemos dejado tirado a él, ni a él ni a su equipo, nunca. ¿Por qué ahora él nos deja en la estacada?”, se pregunta otra de las trabajadoras. En el audio pueden escuchar en este artículo a una empleada, que, junto a sus compañeros, insiste en que no quieren que se tergiversen las verdaderas responsabilidades de su situación. Ellos sólo encuentran un culpable de lo que les está pasando, y no es ni el juez del caso Titella ni los investigadores policiales, es José Luis Moreno.

“Queremos dejar una cosa clara: el juez no le ha embargado las cuentas, se las ha bloqueado. Y el juez puede realizar desbloqueos parciales para que los trabajadores cobren sus nóminas, como está pasando en otra empresa, Youmore TV. Se manda al juzgado una solicitud con los pagos que son importantes y que deben salir y el juez los estudia, y si lo considera oportuno, lo autoriza. En el caso de nuestra empresa, el juez no puede autorizar que salga el pago de las nóminas porque no hay de dónde pagarlas, porque no tiene ingresos, y si los tiene, como mantiene una deuda muy grande con Hacienda, se embargarían. Por eso nos ha dejado en el limbo. No nos puede pagar, no por culpa del juez, sino porque no tiene ingresos con los que pagar. Por eso los trabajadores le pedimos una solución”, sentencian.

Los empleados de Moreno temen que éste culpe al juez y a los investigadores de sus propias penurias y aclaran que ellos se sienten explotados e ignorados por su jefe, no por el juez del caso Titella, y ponen como ejemplo la extraña situación que ha motivado que lleven cinco meses trabajando desde casa en no se sabe muy bien qué a cambio de cero euros al mes. “Nos mandó a casa a teletrabajar con nuestros ordenadores personales, pagando nosotros nuestra luz, nuestro internet, nuestra calefacción y nuestro teléfono. Y sin cobrar nada desde junio. Y nos manda a casa a teletrabajar no como un favor para no gastarnos dinero en gasolina. Nos manda a casa porque cortan la luz de los estudios, y se va a cortar también el agua y el teléfono. Por impago. Y como no podemos trabajar en los estudios sin luz, pues todos a teletrabajar a casa, sin cobrar nada, y de eso no tiene la culpa el juez sino Moreno”.