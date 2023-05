El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, ha ordenado a los servicios jurídicos del Ayuntamiento «emprender acciones legales para investigar los presuntos intereses electorales escondidos tras la denuncia de una contratista» por supuesta prevaricación administrativa. El regidor advierte a la empresa denunciante que la llevará ante la justicia por menoscabar su imagen con el fin de interferir en las próximas elecciones. La denuncia de la empresa Cuarzo Producciones Artísticas acusando a Mato y a su concejal de Cultura, ha motivado la apertura de diligencias por parte del Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol, cuya titular estima que «los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa».

Según los denunciantes, el alcalde y el concejal son responsables de las presuntas irregularidades en 60 contratos que se adjudicaron sin presupuesto previo o se fraccionaron en cifras inferiores a 15.000 euros para otorgarlos como menores «esquivando la ley de contratos públicos de manera fraudulenta para darlos a dedo sin sacarlos a un procedimiento público».

Se trata, según la denuncia, de un delito continuado de prevaricación en el que la perjudicada es la Administración, en este caso, el Ayuntamiento de Ferrol, y los acusados son el alcalde y el concejal. Sin embargo, el alcalde utiliza en su defensa recursos públicos del ayuntamiento perjudicado presuntamente por sus acciones. En concreto, utiliza los servicios jurídicos del ayuntamiento contra el denunciante.

El alcalde de Ferrol asegura en el comunicado que llevará ante la Justicia «la posible intención de interferir en las elecciones socavando su imagen, presentado la denuncia justo después de una convocatoria de elecciones, para hacerlo público a través de una nota de prensa enviada a los medios el día después de la presentación de su candidatura a la reelección».

El regidor asegura que no le consta imputación alguna y recuerda que las actuaciones del Ayuntamiento se realizan siempre conforme a la legalidad bajo la supervisión de ​​funcionarios públicos. A Mato, le llama la atención que la empresa denunciante haya presentado ofertas para lograr algunos de los contratos que se denuncian, y que, al no obtenerlos, no reclamara por vía administrativa en su momento.

Por todo esto, el alcalde ha ordenado al asesor que investigue «si de todo lo anterior se puede inferir una actuación de mala fe con el sospechoso objetivo de buscar un daño reputacional y posibles influencias en un proceso electoral».

Respecto a esta apertura de diligencias y la solicitud del juzgado para que el Ayuntamiento remita toda la información sobre los contratos y aclare las razones por las que se fraccionaron los contratos, el alcalde de Ferrol asegura que el Ayuntamiento «atenderá cualquier solicitud con total transparencia y diligencia judicial para facilitar cualquier posible trabajo de los tribunales. El alcalde recuerda que no es la primera vez que hechos similares acaban en consecuencias de imposible reparación, ya que la Justicia necesita tiempo para resolverlas y el archivo de las actuaciones no siempre puede producirse en los plazos que evitan prejuicios definitivos para un proceso como el electoral. Hoy, en el Ayuntamiento no hay cargo alguno en relación con este asunto».