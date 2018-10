El nombre en clave de "Mister K" que usa Romero con Corinna se refiere a Don Juan Carlos La periodista le comenta a Corinna que Sanz Roldán ha cambiado dramáticamente en las últimas dos semanas

Según los correos de Ana Romero, las relaciones entre Corinna y el general Félix Sanz Roldán aparentaban ser cordiales hasta el segundo semestre de 2012. A partir de ahí todo cambió. En un correo de 23 de marzo de 2013 le dice a la ex compañera sentimental del Rey emérito: “He hablado con PJ [Pedro J. Ramírez] y Casimiro [García Abadillo]. Ésta es la venganza del ‘Troll’. No entiendo cómo esta lucha pública puede beneficiar a alguien. Nunca se me había ocurrido preguntarte porque creía que era demasiado personal. Estoy segura de que si se lo pides a Míster King, el ‘Troll’ parará“.

Cuando menciona el nombre en clave de “Mister K” se está refiriendo a Don Juan Carlos que entonces todavía no había abdicado y seguía siendo el monarca español. De ahí la “K” de King, rey en inglés. El ‘Troll’ es el director del CNI, el general Félix Sanz Roldán, como no se cansa Romero de recordarlo en sus emails.

El 26 de abril de aquel mismo año, Romero le pide a Corinna que lea el email “cuidadosamente”: “En las dos últimas semanas las cosas se han movido muy rápidas por aquí. Ayer tuve una larga conversación con P.J. Parece que has ‘destroleado’ al Troll. Corinna for president?”.

Romero le plantea a la princesa que mantenga un encuentro con el director de El Mundo: “PJ me ha pedido que organice contigo una reunión en Londres en la que estemos los tres. Sugiere cenar en el Wilton… Creo que es importante que la reunión se lleve a cabo (personalmente que se muere por conocerte)”.

E insiste con la solicitud de su director: “Está preocupado por la situación de España, que está seriamente mal. Le gustaría [Pedro J.] citarse contigo Por qué tú? Porque él cree que tú puedes jugar un papel positivo en todo esto. Además, por supuesto, existe curiosidad personal y simpatía por ti desde la histórica entrevista publicada en febrero”.

Romero juega sus cartas e introduce en su petición el ingrediente de complicidad: “No creo que quiera presionarte pero yo también sé (y esto me lo ha dicho a mi) que Tacky Troll [pegajoso Troll, en referencia a Sanz Roldán] ha cambiado dramáticamente en las últimas dos semanas. Él ha parado de atacarte completamente”.

Y en otro email posterior insiste una vez más con el Troll: “En los últimos dos días me he ‘desTrollizado‘ en el sur profundo con la compañía de mi familia”. Y le dice: “No te preocupes: no hay necesidad de tranquilizar tu buen comportamiento, estoy muy segura de que ellos guardarán bien la copia de mis emails y mis escritos”.