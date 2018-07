Las confesiones de Corinna desmontan las mentiras del libro de la “agente doble” Ana Romero

Durante el encuentro que mantuvo Corinna zu Sayn-Wittgenstein en su domicilio de Londres con Juan Villalonga y el ex comisario José Villarejo, la princesa alemana acusó a la periodista Ana Romero de ser una “agente doble” del general Félix Sanz Roldán y de actuar periodísticamente bajo los designios del director del CNI y del ex director adjunto de El País, Javier Ayuso.

En la grabación, reproducida en exclusiva por OKDIARIO, Corinna también desmiente una fake news que Romero viene propagando insistentemente en sus escritos y apariciones televisivas: su amistad con la princesa alemana. Algo que es mentira, según las palabras de la ex compañera sentimental del Rey emérito. La princesa insiste ante Villarejo y Villalonga que en la actualidad no mantiene ninguna relación con la periodista y, mucho menos, que en el pasado fuera su amiga. “No es el caso”, sentencia con contundencia.

No sería tan estrecha la relación entre Ana Romero y la princesa alemana ya que, horas después de la publicación de la cinta por OKDIARIO, la periodista seguía afirmando sin ruborizarse que la voz de la grabación no era la de Corinna. Para ella, “una mujer muy inteligente y reservada”. Y seguía con su tesis de los servicios secretos: “Es un nuevo reciclado de información que afecta al rey Juan Carlos y están haciendo lo mismo que hicieron con Bárbara Rey para no aportar nada nuevo ni importante”. Un discurso que ya está superado.

Tal es el nivel de incompetencia de la profesional Romero que desdeña un scoop de tanta importancia que ha sido reproducido por toda la prensa internacional. Para Romero es “nada nuevo ni importante”.

Cinco años viviendo de las ‘fake news’

La periodista, que lleva más de cinco años viviendo de la fake news de su amistad con Corinna, ha escrito dos libros sobre Don Juan Carlos y el actual monarca Felipe VI, en los que recoge la versión teledirigida de los servicios secretos.

Las aseveraciones de la princesa alemana, grabadas sin que ella lo supiera aquella mañana de junio de 2015 en su domicilio de Eaton Square, mientras conversaba amistosamente con Villalonga y Villarejo, desmontan de manera convincente las mentiras vertidas por Romero en su último libro, un libelo que presenta el “nihil obstat” -la aprobación oficial- de la cúpula del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según Corinna, por su condición de “agente doble”.

OKDIARIO, tras una minuciosa lectura del libro de Romero y el estudio de las confesiones de Corinna, destaca una decena de invectivas que la periodista recogió en su libelo. Sus invenciones han sido laminadas por las confesiones de la ex compañera sentimental del Rey emérito.

1. MENTIRA: Un falso agente secreto que no pasa de la puerta

Ana Romero escribe: “Villarejo visita a Corinna en su domicilio de Eaton Square y se hace pasar, entre otras cosas, por un ex agente secreto que está en contra de los “desmanes” que comete Sanz Roldán en el centro. Le lleva documentación falsa con membrete del CNI. Está muy poco tiempo, apenas el necesario en la puerta para entregarle la documentación”.

Curiosamente la versión que ofrece Ana Romero coincide con la que escribió el reportero de Público Carlos Enrique Bayo. No sorprende, porque ambos beben de la misma fuente.

VERDAD: Se presenta como jefe de Policía y la reunión dura más de dos horas

Y la periodista miente. La grabación demuestra que Villarejo, junto a Villalonga, permaneció más de dos horas conversando con fluidez con la princesa en el salón de su domicilio. Incluso, Vero, la trabajadora del servicio doméstico, le sirvió al entonces comisario un té verde.

En el encuentro, Villarejo se presenta como lo que era en aquel momento: comisario adscrito al DAO de la Dirección de la Policía. Además explica a su interlocutora cuáles eran sus cometidos en las Fuerzas de Seguridad del Estado, explicándole cómo estaba estructurado el mando policial.

Villarejo (V): …Yo como jefe de Policía le tengo mucho respeto al CNI pero…a determinado CNI… Yo distingo la institución… Yo he trabajado mucho en temas antiterroristas y me he encontrado a colegas del CNI en Somalia, en Irak, en Afganistán… Gente dura, que se juega la vida y tal.

Corinna (C): Claro.

V: Lo que no me gusta luego son los siervos de la gleba.

2. MENTIRA: La negación de las amenazas del CNI

La periodista afirma: “Pero él -Villarejo- no pierde la oportunidad de contar en cada encuentro que tiene con periodistas que el general Sanz Roldán amenazó a Corinna en junio de 2012 para obligarla a dejar al Rey Juan Carlos y que ésta teme aún por su integridad”.

VERDAD: Corinna: “Amenaza mi vida y la de mis hijos”

Las palabras de Corinna, recogidas con nitidez en la grabación, desmontan la versión edulcorada y manipulada de Romero sobre su encuentro en 2012 en un hotel de Londres con el director del CNI, Félix Sanz Roldán. A la princesa no le tiembla la voz cuando lo acusa de “amenazar” su vida y la de sus hijos.

V: ¿Cómo se le ocurre al jefe del CNI venir en persona a amenazarte?

C: Sí. Me ha amenazado la vida y de mis hijos.

V: Eso no se puede permitir. Un troll –así se dirigen a él Villarejo y Corinna- miserable.

C: Eso lo sabía el Rey antes. Eso lo sabía el Rey antes. Lo mandan. No quieren saber lo que hacen….

V: Si hubieran sido inteligentes mandan a personas como yo, que hasta hace un mes no existía…

El policía se queja de que sus “primos”, como llama a los agentes del CNI, han descubierto su identidad para neutralizarlo y acabar con su condición de “agente encubierto”.

3. MENTIRA: Un general para “comérselo”

Romero se inventa una situación fantasiosa: “Corinna quedó tan contenta con el encuentro con el general que le escribió una carta a una amiga diciéndole que el viejo general de Uclés era ‘para comérselo’. Tan encantador le pareció…….Salió de allí cuatro horas después con el pañuelo perfectamente colocado en la chaqueta y una nueva amiga llamada Corinna”.

VERDAD: Un general que se le atraganta

¿El viejo general de Uclés? Como si Corinna supiera dónde está situada la pequeña población conquense, famosa por su monasterio. Sin embargo, por las confesiones grabadas durante su reunión con Villarejo y Villalonga todo da a entender que el general –“para comérselo”- se le atragantó a la ex compañera sentimental de Don Juan Carlos. Sus palabras hacia él y su servicio no son ni amistosas ni cariñosas.

Corinna: Cuando este tipo secuestra en Mónaco en la oficina… Ha sido durante semanas y los tienen filmados en las cámaras del edificio. Ese, a él, es la segunda vez porque lo ha hecho en Inglaterra. Aquí tenemos el CNI. Mis abogados lo tienen cuando ha entrado en el hotel, en el Connaught. Y después ha venido a Mónaco.

4. MENTIRA: El falso imperio de redes

Tal es la obcecación de Romero hacia algunos profesionales del periodismo que se inventa la existencia de “una red mafiosa”: “Villarejo ha forjado una red de periodistas , empresarios, jueces y políticos a los que unas veces ayuda y otras le ayudan a él. Un imperio del networking (redes) mafioso que él dirige durante dos décadas desde Torre Picasso antes de acabar en la cárcel”.

VERDAD: “Ha sido el CNI quien me ha quitado los papeles”

Sin embargo, a tenor de las palabras usadas por la princesa alemana en su encuentro con Villalonga y Villarejo -los hechos lo constatan- la misma trama organizada que presiona a la ex pareja de Don Juan Carlos, es la que nutre de fake news el contenido del libro de la periodista. Por ello, la princesa no se reprime cuando califica su comportamiento de “atropello”.

Corinna: Lo que me sorprende es que un servicio muy profesional no entienda que haciendo estas cosas, incluso, crean un peligro…… Si dejan a una persona tranquila, no pasa nada… Y de repente si están contando cosas que no son verdad esa persona, que tiene que defenderse, tiene que dar una explicación… Que defenderse. … Es un juego estúpido y arriesgado…. Ha sido el propio Servicio quien me ha quitado esos papeles de la oficina de Mónaco en el 2012….. Incluso, ha venido el CNI de España para entrar en los ordenadores…. Eso ha sido en mi opinión dos cosas: totalmente ilegal y segundo, un atropello.

5. MENTIRA: Villarejo y el caso Nicolay

“Viallarejo, según fuentes de la seguridad del Estado, orquesta la grabación de dos policías y dos agentes del CNI, un hombre y una mujer, para manipularla e invalidar el caso. Es entonces cuando el general Sanz Roldán entiende que ha llegado la hora de poner limites al moonlighting (pluriempleo) de Villarejo”.

La escritora llega más lejos que la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, que instruye el caso Nicolay y que todavía no ha podido determinar quiénes fueron los autores de la grabación de la reunión entre policías y espías. También se olvida de que el enfrentamiento entre Villarejo y el general arranca desde mucho antes, incluso anterior al caso Gao Ping. El propio comisario se lo cuenta a Corinna -que está al tanto de la historia del Pequeño Nicolás– y a Villalonga durante la entrevista que quedó registrada en una cinta. Es la verdad de Villarejo, pero aparece en el documento sonoro, grabado hace ahora tres años.

VERDAD: El uso de los fondos reservados

La verdad se la aclara Villarejo a Corinna: “El problema viene porque yo descubro que están robando dinero de los fondos reservados para el pago -rescate- de secuestros. Es muy fuerte. Lo más repugnante. Yo tengo contactos mejores que ellos en Arabia Saudí, Siria, Líbano, con los servicios secretos, con los que están llevando el tema del Yemen… Cuando yo un día pregunto… Hago una nota y esa nota llega al presidente del Gobierno. El presidente llama a la vice y llama al Troll. A partir de ahí, dicen eso no es así. Entonces le enseñan un recibo. Cuando se van el presidente del Gobierno dice: “Ya veo que se lo han quedado porque qué terrorista firma un recibo de recibí el dinero…”.

6. MENTIRA: “Periodistas infiltrados” y viajes privados en jet

Romero, siguiendo el guión de lo verdaderos autores del libro, destaca: “Apenas tres semanas después de la entrevista (en El Mundo) de la germana danesa uno de sus periodistas infiltrados (de Villarejo) publica en una revista la siguiente información: ‘Identidad operativa. Son las palabras claves para entender cómo se ha pagado los trabajos, gastos y viajes de la princesa Corinna’……. En un junio de 2013, otro de sus periodistas infiltrados -se refiere a quien escribe este artículo- publicaba que Corinna utilizaba un avión privado contratado desde Ginebra por Fasana…. La información no iba acompaña con ningún tipo de prueba””

VERDAD: Vuelos privados que salen de Torrejón

Las confesiones de Corinna certifican, una vez más, que aquellos “periodistas infiltrados” no se equivocaban. La manipulación interesada partía de la “agente doble” -como la califica la princesa alemana- y autora del libelo. Las confesiones de Corinna son concluyentes sobre este asunto:

Corinna: Es el que paga hasta los vuelos hasta Los Ángeles. Esos vuelos privados. Salen de Torrejón para no controlar por la zona militar. Es una compañía inglesa que se llama Air Partners y salen con los aviones alquilados de ahí. Es él, Álvaro (Orleans de Borbón), el que está pagando. Ahora están tratando que yo pase esas cosas a Álvaro a través de Dante (Canonica) Yo… Me están haciendo la guerra porque yo no quiero cometer un blanqueo”.

Y Romero, quien nunca se ha significado por desarrollar el periodismo de investigación -de ahí tantos patinazos de gacetillera- se equivoca por enésima vez.

7. MENTIRA: Acusación al bróker Fasana sin pruebas

Y Romero, que jamás ha elaborado una información sobre las tramas de blanqueo a través de offshore en paraísos fiscales y con el centro de operaciones en Suiza, se dedica a blanquear a Arturo Fasana, un bróker que está imputado por la Gürtel. “Llevan años -afirma la periodista de salón- repitiendo sin pruebas que Fasana era el bróker del Rey Juan Carlos en Suiza. Nunca se aportó pruebas y cambió esta versión a diestro y siniestrado. Sin embargo, algunos periodistas no tuvieron empacho en publicarlo”.

VERDAD: Las quejas de Corinna sobre el blanqueo de dinero

Quien no tiene empacho en decir la verdad es Corinna cuando destaca el papel de Fasana y su colaborador Dante Canonica en la verdadera networking -en el lenguaje de Romero- que denuncia la ex compañera sentimental de Juan Carlos.

Corinna: Hace operaciones, sin prevenirme, con su gente, con la gente que opera en estas cosas para él, que conocen todo, dónde tiene las cuentas. Es un abogado suyo de Suiza. …. Es un tío que se llama Dante Canónica. Lo pone en contacto con el número dos, la persona del Rey de Marruecos. Montan una estructura, que se llama… El director es Dante Canónica. Y después dicen: “Esta no quiere devolverme las cosas”. Si lo hago, en Londres, es blanqueo. ¿Entiendes?”

Y para escarnio de Romero sigue abundando: “No puedes hacer esto, es blanqueo de dinero. Vas directamente a la cárcel. Entonces, al mismo tiempo están buscando ponerme en dificultad. Tú me explicas. ¿A dónde quieren llegar? Las pruebas de quienes han hecho estas estructuras las tengo. Y este abogado (el suizo Canonica) es el director de la sociedad”.

8. MENTIRA: La falsa grabación de los servicios británicos

Y Romero, que en su vida ha visto a un verdadero espía en carne y hueso -sólo diplomáticos- se pone en la piel de un agente secreto: “Pero las informaciones tienen consecuencias aunque sean falsas….las diferentes y disparatadas versiones que ahora incluyen un “trocito de grabación que el servicio secreto británico realizó del encuentro del general con Corinna…… el servicio secreto del Reino Unido ignoró la petición del general Sanz Roldán de “blindar” la suite del Connaught (el hotel de Londres donde se entrevistó con Corinna) y además de grabar subrepticiamente la conversación, le dio una copia a Corinna que por supuesto se la dio a Villarejo ‘por si le pasa algo'”.

VERDAD: Una cinta que nunca existió

Durante la conversación Corinna y Villarejo dejan en claro que no existe ninguna cinta del encuentro de la princesa con el director del CNI en el hotel Connaught. Tan sólo disponen de fotografías del general Sanz Roldán entrando en el establecimiento hotelero, ubicado en el centro de Londres.

Por tanto, nunca existió la grabación del encuentro que destaca Romero. Eso sí sería un argumento para Homeland, serie norteamericana de espías de la CIA a la que Romero recurre para descalificar el trabajo de los demás. Ni Corinna ni Villarejo poseen una copia del encuentro ni éste fue grabado por los servicios secretos británicos. Todo queda en la ficción de la verdadera moonlighting del CNI.

9. MENTIRA: La complicidad de Villarejo y sus periodistas

La escritora especializada en fake news, en su calidad de “agente doble”, siempre siguiendo el calificativo de la propia Corinna, se atreve afirmar lo siguiente: “Todos los caminos en torno a la supuesta fortuna oculta de Juan Carlos llevan al mismo sitio: Villarejo y sus periodistas”.

VERDAD: Las comisiones negadas por la periodista

Sin embargo, Corinna aporta las pistas necesarias que desmienten a Romero y sus protectores. Con tan sólo destacar la operación del AVE Medina-La Meca resulta suficiente para desmontar las patrañas de la autora del libro.

Corinna afirma que el proyecto ferroviario escondía una comisión de decenas de millones de euros: “Era una comisión de cerca de 80/100 millones de un proyecto de siete mil millones”. E insiste que en todo momento persuadió al entonces Rey para que no se implicara: “Esto es ilegal, completamente ilegal. Yo creo… sí, sí, absolutamente. Y él ya no me lo comenta porque sabe que estoy en contra de esto”. Siempre intentó persuadirlo para que se retirara del plan: “Yo le dije: ‘!Estás completamente loco! Vas a recibir dinero de Irán, ella es iraní’. Irán estaba en la lista de países… Podía ir a la cárcel por lo que se estaba haciendo. Le dije: ‘Vas a recibir comisiones de las empresas españolas que han logrado el contrato del tren y a ti te paga el Gobierno español para representar la industria española. No puedes recibir este dinero’. Se enfadó mucho conmigo”.

Y su interlocutor Villalonga le preguntó: “¿Y cómo le ha llegado el dinero al Rey?”

Corinna (C): Yo creo..

Juan Villalonga: ¿Por Villar Mir?

C: Sí.

10. MENTIRA: Exclusivas Romero: El Rey no tiene dinero fuera

Romero, que censura a los demás periodistas por publicar informaciones -según ella sin pruebas-, se atreve a negar mayestáticamente lo siguiente: “En estos momentos no hay ninguna posibilidad de que los miembros de la familia real que aparecen en la página web de Zarzuela (los reyes eméritos, los reyes Felipe y Leticia y los dos menores) tengan dinero fuera de España, sin declarar, según fuentes oficiales”.

VERDAD: El papel de Fasana y Canonica

A no ser que un profesional esté teledirigido por una mano negra o sea un moonlighting -utilizando su propia terminología- resulta inadmisible que emplee la expresión “ninguna posibilidad”, sobre todo porque las “fuentes oficiales” nunca te van a ayudar a esclarecer la realizad de los hechos. Mas bien, oscurecer y eso lo debería saber una periodista veterana. Las confesiones de Corinna desmontan los débiles planteamientos de la periodista de cámara.

Un libelo para el olvido

Las confesiones de Corinna, desveladas por OKDIARIO, sirven para desmontar las falsas “conspiraciones” y “chantajes a la Corona” que Ana Romero se inventa en su libro. La periodista se retrata a sí misma cuando se sirve de una serie de calificativos para dibujar la personalidad del ex comisario Villarejo. En su libelo escribe: “Con Villarejo uno nunca sabe cuándo se trata de una verdad, una mentira, una media verdad, una media mentira, un rumor, un infundio o una calumnia pura y dura”. Con Ana Romero uno nunca sabe……

La periodista en el prólogo de su libro adopta una pose de diva para explicar cuáles son sus pretensiones morales y deontológicas para elaborar lo que, finalmente, acabaría siendo un libelo plagado de invectivas y fake news. Un recurso al que siempre acude para criticar a otros profesionales, pero que “su amiga Corinna” ha dinamitado con tan sólo dos horas de conversación. Romero dice que su máxima es: “Volver cada noche a tu casa y mirar a tus hijos a los ojos”. Difícil tarea si no se quita antes la venda de la falsedad y la careta de “agente doble”, como la define “su amiga”, la princesa alemana.

Romero, en su libro, se introduce en un tiovivo sobre el bien y el mal, pero sólo coloca en el lado bueno a sus fuentes y a protectores.

Corinna, finalmente, con tan sólo pronunciar una frase desmonta los argumentos de su libro botafumeiro. Y esparce brochazos de pintura a los intentos de blanqueo de la periodista: “¿Sabes cuál es el problema? El Rey no tiene el concepto de lo que es legal y lo que es ilegal, porque lo ha hecho siempre”, sentencia Corinna.

