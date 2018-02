Granados: “Lapuerta sólo me llamó una vez para preguntarme por el patrimonio de González”

Francisco Granados declaró este lunes en la Audiencia Nacional que el extesorero del PP nacional, Álvaro Lapuerta, le llamó “para preguntar por el patrimonio de Ignacio González” y no para controlar y presionar por “los contratos que se adjudicaban en la Comunidad de Madrid”. Esta última afirmación la efectuaba el pasado mes de diciembre en sede judicial el expresidente madrileño, Ignacio González.

En la declaración ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 Manuel García Castellón a la que ha tenido acceso OKDIARIO, a preguntas de su letrado Granados negaba haber presidido la comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid señalando que “el presidente de la comisión de Urbanismo fue siempre el titular de la Consejería de Urbanismo y Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. El señor Zabía (Mariano Zabía), la señora Mariño (Ana Isabel Mariño), la señora Elorriaga (Beatriz Elorriaga), todos personas de confianza de Ignacio González y la señora Aguirre (Esperanza Aguirre)”.

Después, señalaba que Álvaro Lapuerta “sólo le llamó una vez y para una cosa muy concreta. Dice el señor González que a él ‘le llamaban para presionarle desde Génova el señor Lapuerta o Bárcenas (Luis Bárcenas)’ para que diera obras a no se quién… Yo no lo he vivido y le aseguro señoría que en la situación que estoy si lo hubiera vivido se lo diría porque no le tengo nada que agradecer a nadie, ni de los actuales (dirigentes del PP), ni de los anteriores, ósea que si lo supiera lo diría”.

“A mí”, añade, “jamás me ha llamado el señor Lapuerta o el señor Bárcenas para presionarme para ninguna obra y el primer año, alguna obra dependía de mí, de metro en el año 2004. A mí, la única llamada que he recibido del señor Lapuerta fue a raíz de la parcela de Arganda (Madrid) para preguntarme por el patrimonio del señor González para ver si yo sabía algo”.

“Como ha hablado el señor González que el dio una instrucción al Gobierno (madrileño) para que no hicieran caso si llamaba Lapuerta o Bárcenas… Falso, falso de absoluta falsedad. Que a mí me llamó (Lapuerta) para preguntarme por el patrimonio, falso, por el suyo sí, por el mío jamás. Porque no había ninguna duda sobre mi patrimonio”.

Por último, el exdrigente madrileño recuerda cómo tras la advertencia de Mariano Rajoy a Esperanza Aguirre sobre la adjudicación de dos parcelas sospechosas en Arganda y Majadahonda, “la de Majadahonda se para y la de Arganda no”.

La parcela de Gürtel en Arganda

Tal y como avanzaba este diario, Francisco Granado desveló en su declaración en la Audiencia Nacional que Ignacio González no paró la adjudicación de la parcela de Arganda pese a pedirlo Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre. La argumentación de González fue que “llegó tarde” y no pudo frenar la entrega.

La adjudicación se realizó en noviembre de 2004. La empresa receptora fue Martinsa -liderada por Fernando Martín-. Los rumores de que la parcela estaba concedida de antemano habían corrido y, según la versión de Granados, las llamadas alertando de esa situación llegaron al propio Rajoy.

El líder del Partido Popular decidió ponerse en contacto con Aguirre, que no dudó en trasladar de inmediato la consulta para informarse de lo que estaba ocurriendo. Y lo cierto era que dos parcelas iban a ser concedidas por medio de concurso -un mecanismo que permite introducir otros criterios de valoración distintos al del precio de pago-.

La parcela de Arganada del Rey era la UE-124 del municipio madrileño. Y está considerado por los investigadores del caso Gürtel como el mayor pelotazo urbanístico de la trama. Estos terrenos de 158.000 m2, bautizados como ‘Área de Centralidad’, fueron adjudicados el 25 de noviembre de 2004 a Martinsa, propiedad de Fernando Martín, por 77,2 millones de euros. Esta inmobiliaria ganó el concurso a Sacresa y Alcosto, y se comprometió a pagar por la parcela 66 millones en efectivo y el resto en especie, construyendo dotaciones para el municipio.