La empresa del hermano de Rigau financiada por Caixa Girona hizo la campaña electoral del PDeCAT y JxS

La mecánica no era muy distinta a la de la trama Gürtel. La agencia de publicidad del hermano de Irene Rigau cobraba contratos millonarios de Caixa Girona y Aigües de Girona, controladas por el PDeCAT. Y a continuación, la misma agencia de publicidad hacía las campañas electorales de Artur Mas, primero como candidato del PDeCAT y luego de Junts pel Sí.

De nuevo, un reguero de dinero público pagado por todos los españoles ha servido para financiar el golpe de Estado de los independentistas catalanes. El Juzgado de Instrucción número 2 de Gerona y la Fiscalía Anticorrupción investigan un agujero económico de 10 millones de euros en Aigües de Girona (AGISSA), la empresa mixta que Carles Puigdemont presidió entre noviembre de 2011 y julio de 2013.

Los gestores de Aigües de Girona descapitalizaron la sociedad (que ha acumulado 7 millones de euros en pérdidas) desviando los ingresos de la tarifa del agua a favor de sus cuatro socios: la empresa privada Girona SA y los ayuntamientos de Gerona (presidido por Carles Puigdemont entre 2011 y enero de 2016), Salt (cuyo alcalde era el convergente Jaume Torramadé) y Sarrià de Ter, cuyo alcalde era Roger Torrent, actual presidente del Parlament.

Entre las facturas que la Guardia Civil investiga se encuentran pagos de Girona SA (el socio privado de Aigües de Girona) por importe de 138.092 euros a la agencia AMR Publicitat. La denominación de esta empresa responde a las iniciales de Antón María Rigau, hermano de la ex consellera de Educación de la Generalitat Irene Rigau.

El marido de Rigau, también

Pero el hermano de Irene Rigau obtuvo ingresos mucho más sustanciosos de Caixa Girona, cuando esta caja de ahorros estaba controlada por el PDeCAT y presidida por el ex vicepresidente del Parlament Arcadi Calzada (que además ha sido miembro del patronato del Palau de la Música, utilizado para pagar mordidas del 3% a CiU).

Entre 2005 y 2009, Caixa Girona pagó más de 3,3 millones de euros a las empresas AMR Publicitat y Edicions Gràfiques de Girona, cuyo propietario es Antón María Rigau. Una investigación realizada por la propia Generalitat indica que buena parte de estos pagos corresponden a servicios que nunca se prestaron, o que podría haber desarrollado directamente la caja de ahorros sin recurrir al hermano de Rigau.

En este período, hasta septiembre de 2009, el presidente de la comisión de control de Caixa Girona era Salvador Carrera Comes, marido de Irene Rigau, ex presidente de la Diputación de Gerona, ex diputado y ex senador de CiU.

Y el círculo se cierra. Según los informes de la Guardia Civil, entre 2010 y 2015 la agencia de publicidad del hermano de Irene Rigau financiada por Caixa Girona y Aigües de Girona prestó servicios en las campañas electorales del PDeCAT y Junts pel Sí por importe de más de 2,2 millones de euros.

Se cierra el círculo

De esta cantidad, algo más de dos millones corresponde a las campañas autonómicas de CiU, en el mencionado período. Otros dos millones corresponden a la campaña de CiU en las elecciones europeas de 2014, 50.300 a la campaña de las elecciones generales de 2015 y otros 145.418 euros a la campaña de Junts pel Sí en las elecciones catalanas de 2015. Esta coalición encabezada por Artur Mas integraba al PDeCAT y a ERC.

La Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado número 2 de Gerona investigan ahora si los ingresos millonarios que la agencia de publicidad del hermano de Irene Rigau recibió de Aigües de Girona (presidida entonces por Carles Puigdemont) y Caixa Girona sirvieron para financiar ilegalmente al PDeCAT.

Como ha informado OKDIARIO, pese a conocer las irregularidades en su gestión, Puigdemont prorrogó en siete años más el contrato de Aigües de Girona para financiar la compra de una colección privada de arte por 3,9 millones de euros.

Irene Rigau ha sido condenada a dos años de inhabilitación por participar en la organización del referéndum ilegal de independencia del 9-N, durante su etapa como consellera de Educación en el gobierno que presidía Artur Mas.