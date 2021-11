Una campaña del Consejo de Europa, cofinanciada por la Unión Europea (UE), celebra «la libertad con el hiyab» (velo en árabe) con carteles que elogian «la belleza de la diversidad» acompañados de imágenes de jóvenes musulmanas con velo islámico. La campaña ha generado el rechazo de internautas que recuerdan que mientras Europa promueve la islamización, en países como Irán las mujeres desafían a los ayatolás quitándose el hiyab en público jugándose la vida.

En inglés y francés, la campaña publicitaria del Consejo de Europa fue lanzada con frases como ‘Beauty is in diversity as freedom is in hijab’ [‘La belleza está en la diversidad, como la libertad en el hiyab’].

Varios internautas, entre ellos el eurodiputado de Vox, Hermann Tertsch, han mostrado su asombro por la «fascinación» que genera la islamización de Europa con mensajes como el de esta campaña que rezan: «Trae alegría y usa el hiyab». Algunos de estos carteles fueron borrados en Twitter por las críticas recibidas.

La polémica campaña apoyada por la UE para normalizar el velo islámico en Europa.

«Trae alegría y acepta los hiyabs», dice uno de sus mensajes. Los materiales de esta campaña han sido borrados en Twitter tras las críticas recibidas. Puedes verlos aquí: https://t.co/ryI7aJnGx0 — Elentir 🇪🇸🇵🇱 (@elentirvigo) November 3, 2021

Activistas iraníes desafían a los ayatolás quitándose el hiyab en público https://t.co/WQhmgV3Qrc pic.twitter.com/xqA6FZz8wz — La Vanguardia (@LaVanguardia) January 29, 2018

¿El problema para Europa es Hungría y Polonia o las instituciones europeas que venden como diversidad y bello el hijab, es decir, la sumisión de la mujer al hombre? pic.twitter.com/ILfFexIjhq — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) November 2, 2021

Organismos supranacionales Europeos y medios fascinados con la islamización de Europa. ¿Les gustará la Ley Sharia también? pic.twitter.com/MGfwCI45wQ — Jota Dobbs (@Jota_DBS) November 2, 2021

La UE proclama lo bonito que es el hijab y dice que lo disfruten Uds. Cuando el problema está en los barrios europeos en que ya empieza a ser casi tan obligatorio como en las sociedades fracasadas de donde procede. Quién vio Turquía hace 30 años y la ve ahora sabe de qué hablo. pic.twitter.com/U8bgX5VL22 — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) November 2, 2021

¿Prohibición de llevar hiyab?

Lo más curioso es que esta campaña contradice la prohibición de llevar el hiyab que según la legislación europea no constituye ninguna discriminación. Así lo ha determinado el Tribunal Europeo de Justicia ante dos casos presentados en Alemania. Una cuidadora de una asociación benéfica y una cajera de un supermercado comenzaron a llevar la prenda tras años en su trabajo y fueron suspendidas después de ser advertidas.

«Los artículos 1 y 2, apartado 2, letra A, de la Directiva 2078 del Consejo deben interpretarse en el sentido de que una norma interna de una empresa que prohíbe a los trabajadores llevar cualquier signo visible de sus creencias políticas, filosóficas o religiosas en el lugar de trabajo no constituye una discriminación directa por razón de religión o creencias en el sentido de dicha Directiva en relación con los trabajadores que contemplan determinados códigos de vestimenta por motivos religiosos, siempre que dicha norma se aplique de forma general e indistinta», ha sentenciado el presidente de la Corte, Koen Lenaerts.

En los casos de las dos trabajadoras, la última palabra la tienen los tribunales alemanes, para determinar si hubo o no discriminación. La corte europea ya concluyó en 2017 que las empresas podían prohibir prendas islámicas y de otras religiones bajo ciertas condiciones. En Alemania viven cinco millones musulmanes, la mayor minoría religiosa del país.