El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recaudado más de cuatro millones de dólares en las primeras 24 horas después de que trascendiera su imputación en Manhattan, según las cifras publicadas por su equipo de campaña este viernes.

La campaña de Trump ha indicado que más del 25% de las donaciones proceden de estadounidenses que aportan por primera vez fondos al ex presidente, «consolidando aún más el estatus del presidente Trump como claro favorito en las primarias republicanas».

Trump no ha sido el único que ha aprovechado el anuncio de su imputación para recaudar dinero de cara a las elecciones. Diferentes políticos republicanos y demócratas han enviado también mensajes a sus votantes realizando la misma solicitud de apoyo económico. Sin embargo, han sido los republicanos los que han recibido más fondos.

En las líneas del asunto del mensaje de Trump a sus seguidores en sus correos electrónicos de recaudación de fondos se han incluido: «América te necesita ahora mismo», «Detalles de los rumores de mi arresto» y «Sí, he sido acusado, pero…».

Trump se enfrentaría a unos 30 cargos en relación con el fraude documental derivado del dinero que supuestamente pagó para encubrir relaciones que habría mantenido fuera del matrimonio con la actriz Stormy Daniels, según fuentes consultadas por diferentes medios de comunicación en Estados Unidos. Los cargos exactos no se darán a conocer hasta la semana que viene cuando Trump comparezca ante el tribunal.

Una encuesta de la Universidad de Quinnipiac publicada este pasado miércoles ha encontrado que el 93% de los republicanos y el 72% de los votantes independientes apoyan las tesis de Trump: consideran que la investigación contra Trump está motivada por razones políticas. Sin embargo, en el mismo estudio citado, el 53% de los votantes independientes cree que una imputación es motivo suficiente para que Trump abandone la carrera presidencial.

El ex presidente Donald Trump tiene previsto en un principio volar a Nueva York el lunes, donde pasará la noche antes de comparecer ante el tribunal de Manhattan el martes. Una acusación contra el ex presidente, también candidato a la Casa Blanca en 2024, que plantea retos de seguridad. De ser acusado o condenado por un delito, según la ley, no le inhabilitará para continuar su carrera presidencial o incluso para volver a ocupar el despacho oval de la Casa Blanca. Sin embargo, si plantea retos sobre todo para el Servicio Secreto, encargado de mantener la seguridad de los ex presidentes y presidentes de Estados Unidos.