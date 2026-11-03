Trump pone fin a la entrega de ayuda militar estadounidense a Israel por valor de 4.000 millones de dólares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes que pondrá fin a la entrega de ayuda militar estadounidense a Israel, valorada en unos 4.000 millones de dólares a finales de este año, asegurando que «ellos ya no lo necesitan». El mandatario ha agregado que la decisión fue tomada por mutuo acuerdo con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

En declaraciones a medios estadounidenses, el presidente Donald Trump ha hecho el anuncio de que pondrán fin a la financiación militar por parte de Estados Unidos a Israel, de 4.000 millones de dólares, de cara a finales de este año: «Les dábamos 4.000 millones (de dólares), pero lo cortaremos a finales de año, ya que no lo necesitan». Durante sus palabras ha expresado que estas ayudas han sido muy criticadas en todo el país tras el inicio de la guerra.

Ante la interrogante de por qué el Gobierno de Estados Unidos financia las fuerzas militares israelíes, ha respondido el presidente Trump, que ha alegado que: «Israel es nuestra prioridad número uno» y continúo diciendo que es el país al que más financian, pero que «ya no lo necesitan», asegurando que es un país próspero.

Esta decisión fue tomada, según Trump, de manera consensuada con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Además, ha indicado que fue el mismo mandatario israelí quien había propuesto el acuerdo: «Fue él quien lo planteó», expresaba el presidente norteamericano. Asimismo, tuvo palabras para exaltar la amistad entre ambos países, diciendo que Israel ha sido un gran aliado, «mucho más de fiar que la mayoría».

El acuerdo de financiamiento militar entre las dos naciones expira en el año 2028 y fue firmado por el propio primer ministro Benjamín Netanyahu en el 2016 bajo la Administración Obama, quien aseguraba que Israel dejaría de depender de esta ayuda financiera después de diez años. Pero por el momento, ante el anuncio de esta medida, no se ha producido ningún pronunciamiento de las autoridades israelíes.

Este anuncio se realiza en un día clave para la nación norteamericana, ya que este martes se están celebrando las elecciones legislativas en las que se renueva la Cámara de Representantes y parte del Senado. Entre ellas, el presidente Donald Trump se juega en ellos el control del Congreso, en una jornada que apunta a una ventaja demócrata. El mandatario había expresado que estas ayudas militares por parte de Estados Unidos a Israel han sido muy criticadas por parte de sectores políticos contra su gobierno tras el inicio de la guerra en Oriente Próximo.