Elon Musk dispara su financiación al Partido Republicano con una aportación récord de 474 millones de dólares

Elon Musk se ha convertido en el mayor donante de la historia del Partido Republicano tras aportar 474 millones de dólares, una cifra récord en la formación política estadounidense para un sólo ciclo electoral. El dinero fue destinado a la propaganda y la movilización en la campaña de las elecciones de mitad de mandato de 2026, las cuales han registrado un gasto publicitario mayor en comparación con las anteriores. Ante el despliegue de recursos, el Partido Demócrata ha amenazado con investigar este gasto en el Congreso.

El empresario estadounidense ha vuelto a ser noticia en el país norteamericano y el resto del mundo por establecer un nuevo récord histórico al convertirse en el mayor donante de un ciclo electoral, tras aportar 474 millones de dólares al Partido Republicano. Esta cifra supera a los 291 millones de dólares que había donado en el año 2024 (según los registros de la Comisión Federal de Elecciones). En la actualidad, nunca antes un donante había contribuido una cantidad de dinero tan elevada sin ser candidato.

Según medios locales, la cifra aportada por Musk a los republicanos podría ser más alta, ya que aparentemente ha realizado donaciones no declaradas. En las investigaciones periodísticas, se ha corroborado que los registros federales sólo habrían contabilizado las aportaciones hasta el 14 de octubre.

A pesar de la gran cantidad de dinero aportado por el empresario estadounidense, las cifras de donaciones en general para estas las elecciones de mitad de mandato de 2026 no han superado a las del ciclo presidencial de 2024, aunque sí marca un hito para los comisios legislativos.

Ante esta situación, el Partido Demócrata ha amenazado con abrir una investigación en el Congreso. Varios dirigentes demócratas han expresado su intención de realizar una investigación contra Musk si logran un buen resultado este martes y pueden controlar las cámaras del Capitolio estadounidense.

Elecciones legislativas en Estados Unidos

Estados Unidos celebra este martes las elecciones legislativas, en las que se renueva la Cámara de Representantes y parte del Senado. Los midterms o elecciones de mitad de mandato son los comicios que Estados Unidos celebra a los dos años de que comience el mandato de un presidente, que dura cuatro.

Son unos comicios que suelen castigar al presidente de turno, cuyo partido acostumbra a perder escaños a los dos años de llegar a la Casa Blanca. El presidente Donald Trump se juega en ellos el control del Congreso, apuntando a una ventaja demócrata.