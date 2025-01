El murciano Darío Gil nombrado subsecretario de Ciencia del Departamento de Energía por Donald Trump

El presidente electo Donald Trump ha nombrado al murciano Darío Gil subsecretario de Ciencia e Innovación del Departamento de Energía de Estados Unidos. «Me complace anunciar que el Dr. Darío Gil será el próximo subsecretario de Ciencia e Innovación del Departamento de Energía de Estados Unidos», ha anunciado este jueves Donald Trump a través de redes sociales. Después, el equipo de Transición de Donald Trump ha enviado un comunicado a los medios de comunicación con el nombramiento.

«Darío es un brillante hombre de negocios y científico, con un distinguido historial como presidente del Consejo Nacional de Ciencia y vicepresidente senior y director de IBM Research», ha indicado Trump en su comunicado. «Anteriormente, formó parte del Consejo Presidencial de Asesores para la Ciencia y la Tecnología durante mi primer mandato. Darío es miembro electo de la Academia Nacional de Ingeniería y se doctoró en Ingeniería Eléctrica e Informática por el MIT», ha explicado Donald Trump de Darío Gil.

Darío Gil nació en 1975 en Murcia. Fue a estudiar el último curso de bachillerato a California. Posteriormente, estudió Ingeniería en el Stevens Institute of Technology de Nueva Jersey. Después se especializó en nanotecnología en el prestigioso MIT (Massachusetts Institute of Technology) en Boston. Más tarde se doctoró en nanotecnología. Posteriormente, empezó a trabajar en IBM.

El español ha destacado en la industria de la computación cuántica. Bajo su liderazgo, IBM se convirtió en la primera compañía del mundo en construir ordenadores cuánticos programables y hacerlos disponibles universalmente a través de la nube. En marzo de 2020, creó el Consorcio de Supercomputación Covid-19, que proporciona acceso a los sistemas de computación más potentes del mundo para avanzar la investigación en torno al Covid-19.

Como se ha indicado anteriormente, fue miembro del Consejo Presidencial de Asesores de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca (Pcast) durante el primer mandato de Donald Trump. Miembro de la junta de gobierno de la Sociedad Nacional de la Ciencia de Estados Unidos (NSF), con un presupuesto anual de casi 10.000 millones de dólares. Ha asesorado al Congreso de Estados Unidos (Cámara de Representantes y Senado) en áreas estratégicas como semiconductores, inteligencia artificial y computación cuántica.

Fue elegido miembro del Consejo de Investigación del Presidente del Instituto Canadiense para Investigación Avanzada (Cifar), del Consejo Asesor del Decano de la Escuela de Ingeniería de MIT, las juntas directivas de la Asociación de Industrias de Semiconductores (SIA), la Academia de Ciencias de Nueva York (New York Academy of Science), el Museo de la Ciencia de Nueva York (New York Hall of Science) y Research!America. Darío Gil está casado con una estadounidense. Tienen dos hijas.