Trump exige el despido del cómico Jimmy Kimmel tras llamar a Melania «viuda en espera»: «Cruzó los límites»

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha exigido este lunes en redes sociales el despido inmediato del presentador de la cadena de TV ABC Jimmy Kimmel por sus comentarios «despreciables» en los que llama a la primera dama Melania «viuda en espera»: «Aprecio que tanta gente esté indignada por la despreciable llamada a la violencia de Kimmel, y normalmente no reaccionaría a nada de lo que dijera, pero esto es algo totalmente inaceptable». «Disney y ABC deberían despedir inmediatamente a Jimmy Kimmel», ha destacado Donald Trump después de que el sábado intentasen matarle durante la Cena de Gala de Corresponsales de la Casa Blanca.

El presentador Jimmy Kimmel, conocido por sus programas en la franja horaria de la noche de la TV, hizo una parodia la semana pasada de la Cena de Gala de Corresponsales de la Casa Blanca, refiriéndose a ella como «una viuda en espera» y haciendo bromas sobre su matrimonio, pocos días antes de que la cena se viera interrumpida por un tiroteo.

«Nuestra primera dama, Melania, está aquí. Miren a Melania, tan hermosa. Señora Trump, usted tiene un brillo como el de una viuda en espera», dijo Kimmel en su parodia del evento el jueves.

BREAKING: President Trump demands that Jimmy Kimmel be fired immediately over ‘despicable’ comments calling First Lady Melania an ‘expectant widow’: «I appreciate that so many people are incensed by Kimmel’s despicable call to violence, and normally would not be responsive to… pic.twitter.com/52HIpeLE4S — Fox News (@FoxNews) April 27, 2026

En el pasado, Kimmel ya ha bromeado con la muerte de Donald Trump y el asesinato del analista político conservador Charlie Kirk. Entonces, se le retiró su espacio Jimmy Kimmel Live! de la programación de la cadena ABC en septiembre de 2025. En cambio, la cadena decidió recuperar su espacio una semana después de cancelarlo.

Jimmy Kimmel es un presentador demócrata de televisión y comediante estadounidense. Es conocido principalmente por su espacio Jimmy Kimmel Live!, que se emite en ABC desde 2003. Kimmel ha presentado los Premios Emmy en tres ocasiones: en 2012, 2016 y 2020, y los Premios Oscar en cuatro ocasiones: en 2017, 2018, 2023 y 2024. La cadena ABC es propiedad de Disney

Entertainment Television, división de The Walt Disney Company, conocida como la pequeña de los Big Three.

La Cena de Gala de Corresponsales de la Casa Blanca es un encuentro anual organizado por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca para homenajear el periodismo y financiar becas. La fiesta de este año tuvo lugar el pasado sábado en Washington. En un principio, atrajo una gran atención debido a la primera vez que Trump durante su mandato. En cambio, la velada se vio empañada posteriormente por la violencia cuando se intentó matar a Trump y los invitados tuvieron que ser evacuados.

Kimmel también aprovechó la parodia para burlarse de la relación de los Trump: «Ah, por cierto, Melania, este es Donald. Donald, esta es Melania», dijo Kimmel. Kimmel hizo bromas también del cumpleaños de la primera dama, el 26 de abril, e imaginó cómo lo celebraría. «Piensa celebrarlo en casa como siempre, mirando por la ventana y susurrando: ‘¿Qué he hecho?’», dijo Kimmel.

El segmento de Kimmel se emitió pocos días antes de que la cena anual de corresponsales se viera sumida en el caos cuando, según las autoridades, Cole Allen, de 31 años y residente de Torrance, California, irrumpió en un puesto de control del Servicio Secreto en el Hotel Washington Hilton armado con varias armas y abrió fuego contra un agente.

El mismo agente recibió un impacto en el chaleco antibalas y fue trasladado a un hospital, mientras que los agentes respondieron al fuego y detuvieron a Allen, quien también fue llevado para recibir tratamiento. Posteriormente, agentes del Servicio Secreto evacuaron rápidamente del lugar a Trump, la primera dama Melania Trump y altos funcionarios de la administración.