Trump apunta al helicóptero Black Hawk en la catástrofe aérea de Washington: «Volaba demasiado alto»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado al helicóptero militar Black Hawk como posible causa de la catástrofe aérea de Washington del pasado jueves, al asegurar que «volaba demasiado alto».

Trump publicó este viernes en su red Truth Social que el helicóptero Black Hawk estaba «volando demasiado alto, por mucho» antes de la colisión en pleno vuelo cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, que causó la muerte de 67 personas. «El helicóptero Black Hawk estaba volando demasiado alto, por mucho. Estaba muy por encima del límite de 200 pies. Eso no es realmente demasiado complicado de entender, ¿verdad?», publicó Trump.

The Blackhawk helicopter was flying too high, by a lot. It was far above the 200 foot limit. That’s not really too complicated to understand, is it???

Donald Trump Truth Social Post 08:14 AM EST 01/31/25

