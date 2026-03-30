Trump amenaza a Irán con destruir todas sus centrales eléctricas si no abre el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado este lunes a Irán con destruir «por completo» todas sus centrales eléctricas, plantas desalinizadoras, pozos petrolíferos y la isla de Kharg si el régimen de los ayatolás no llega a un acuerdo y abre el estrecho de Ormuz. «Esto será en represalia por los numerosos soldados y otras personas que Irán ha masacrado durante los 47 años de ‘Reinado del Terror’ del antiguo régimen», ha publicado el magnate norteamericano a través de sus redes sociales.

Trump ha comenzado su mensaje con un tono conciliador, asegurando que Estados Unidos está en conversaciones «serias» con «un régimen nuevo y más razonable» para poner fin a las operaciones militares que su nación e Israel están desarrollando en Irán.

Sin embargo, ha advertido que si no se llega a ningún pacto, arrasará todas las plantas energéticas de las que depende el país asiático, en una operación que no tendría precedentes en Oriente Próximo. «Se han logrado grandes avances, pero si por alguna razón no se llega pronto a un acuerdo, lo cual es probable, y si el estrecho de Ormuz no se abre inmediatamente al tráfico marítimo, concluiremos nuestra estancia en Irán destruyendo por completo todas sus centrales eléctricas, pozos petrolíferos y la isla de Kharg (¡y posiblemente todas las plantas desalinizadoras!), que deliberadamente aún no hemos tocado», ha dicho.

La mención al estrecho de Ormuz es especialmente relevante desde el punto de vista económico. El paso, que separa Irán de la península arábiga, concentra aproximadamente el 20% del comercio mundial de crudo y gas natural licuado. Su cierre o restricción al tráfico marítimo tendría consecuencias directas sobre los mercados de energía globales y afectaría de forma especial a las economías europeas y asiáticas dependientes del petróleo del Golfo.

Precisamente este mismo domingo, Donald Trump expresó su deseo de apoderarse del petroleo iraní. En una entrevista concedida al diario británico Financial Times, Trump comparó la posible operación sobre el terreno en Irán con la política aplicada por Washington en Venezuela, donde Estados Unidos pretende controlar la industria petrolera de forma indefinida tras la captura de Nicolás Maduro en enero. «Para serles sincero, lo que más me gustaría es apoderarme del petróleo de Irán, pero algunos tontos en Estados Unidos me preguntan: ‘¿Por qué haces eso?’. Pero son estúpidos», declaró el mandatario.