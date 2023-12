Un fuerte terremoto de magnitud de 7,6 en la escala de Ritcher ha sacudido el sábado la costa meridional de Filipinas, provocando el pánico entre los residentes que han tenido que huir de sus casas durante la noche, después de que las autoridades filipinas emitieran una alerta de tsunami.

El seísmo se ha producido a las 22:37 horas a una profundidad de 32 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de la magnitud del desastre natural, este terremoto en Filipinas no ha dejado ni daños importantes ni tampoco víctimas.

Terremoto en Filipinas🇵🇭

Un sismo de 7.6 Mw ocurrió a las 10:37 p. m. de 2 de diciembre de 2023, hora local (9:37 a. m. hora peruana) con el epicentro localizado a 21 km al NE de Hinatuan🇵🇭. Profundidad: 32.8 km. Datos: USGS. Máxima intensidad: VII Tadang.

🌊 Tsunami regional. pic.twitter.com/sxzCYzeWzX — ASISMET (@Asismet_IF) December 2, 2023

Desde el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico se ha indicado en un principio que, basándose en la magnitud y la ubicación del terremoto, se esperaba que las olas del tsunami golpearan el sur de Filipinas y partes de Indonesia, Palau y Malasia. En cambio, poco después, desde el mismo centro se retiró la citada alerta de tsunami.

Órdenes de evacuación en Japón

En Japón, las autoridades han emitido órdenes de evacuación en varias partes de la prefectura de Okinawa, incluida toda la zona costera, afectando a miles de personas.

A tsunami advisory has been issued by the Japan Meteorological Agency for much of Japan’s eastern coast due to a M7.7 earthquake that occurred at 23:58 near the Philippines. https://t.co/BuVc7DRLVl pic.twitter.com/fxsaJvkJ29 — The Japan Times (@japantimes) December 2, 2023

El director del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, Teresito Bacolcol, ha señalado que se había aconsejado a los residentes de la costa de las provincias meridionales de Surigao del Sur y Davao Oriental que evacuaran de forma inmediata a terrenos que estuvieran más elevados o incluso se trasladaran tierra adentro.

Powerful 7.6 magnitude earthquake rocks #Philippines. US tsunami warning system issued a warning, which is expected to hit Philippines and Japan. It was at a depth of 63 km (39 miles).#earthquake #Prayforphilippines pic.twitter.com/A9tu1NdREb — Gautam Varma (@IamGautamVarma) December 2, 2023

Los propietarios de embarcaciones en puertos, estuarios o aguas costeras poco profundas de las dos provincias han recibido avisos por parte de las autoridades para asegurar sus embarcaciones y alejarse de la costa. Los barcos que ya están en el mar deben permanecer en aguas profundas hasta que se les avise.

Basándose en la magnitud del seísmo, Bacolcol ha indicado que podría producirse un tsunami de un metro, pero que la ola podría ser mayor en calas, bahías y estrechos cerrados.

Los habitantes de la ciudad de Hinatuan y de las zonas periféricas de la provincia de Surigao del Sur han abandonado sus casas hacia la medianoche para ponerse a salvo, según las autoridades y la agencia gubernamental de respuesta a catástrofes, que dijo que no podía proporcionar detalles concretos de inmediato.

Imágenes publicadas redes sociales por el Gobierno de Hinatuan muestran a residentes huyendo a pie o a bordo de coches, camiones, motocicletas y triciclos-taxi hacia zonas más altas durante la noche.

WATCH: Residents in Hinatuan, Surigao del Sur, and Davao Oriental rushed to the evacuation center for safety after a magnitude 7.4 earthquake caused a tsunami warning in areas near the epicenter.@ABSCBNNews pic.twitter.com/RidMvqnvs7 — Hernel Tocmo (@HernelTocmo) December 2, 2023

Más de tres horas después del seísmo, Bacolcol ha señalado que las oficinas locales de su agencia no habían informado de la llegada de un tsunami a la costa, pero ha añadido que las autoridades seguirían vigilando.

Filipinas es uno de los países más expuestos a este tipo catástrofes. Sufre a menudo terremotos y erupciones volcánicas debido a su situación en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, un arco de fallas sísmicas alrededor del océano. Mientras, el archipiélago también se ve azotado por unos 20 tifones y tormentas al año.