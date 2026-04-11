Rescatan a un niño de 9 años encerrado en una furgoneta durante más de un año en Francia

Un niño de nueve años ha sido encontrado por la policía desnudo y desnutrido en una furgoneta en Francia. El menor había estado encerrado desde hacía más de un año en un pueblo de Alsacia.

La Fiscalía de Mulhouse ha informado del suceso después de encarcelar a su padre y dejar bajo control judicial a su pareja. El menor fue descubierto por la policía tras el aviso de una vecina, que escuchó ruidos en el interior de la furgoneta. El vehículo estaba aparcado en un patio vecinal.

Cuando los agentes llegaron, según ha adelantado Le Parisien, el hombre aseguró que se trataba de un vehículo de empresa, pero indicó que no podía abrirlo debido a que el cierre se había bloqueado. Le dijo a la policía que los ruidos venían de su hijo que, según él, «se había encerrado dentro mientras buscaba algo». Cuando consiguieron entrar, se encontraron al niño en posición fetal tapado con una manta, sobre residuos y cerca de excrementos. Debido a su prolongada inmovilidad, tampoco podía caminar.

El menor vivía sin higiene, tenía que hacer sus necesidades en bolsas y botellas y llevaba meses sin ducharse. También desapareció del sistema escolar y el propio colegio archivó su expediente después de que la familia alegara que sería educado bajo otra modalidad.

El pequeño fue trasladado de urgencia al hospital, donde permanece ingresado, aunque fuera de peligro. El padre le llevaba comida dos veces al día y le dejaba botellas de agua, además de haber instalado cámaras que apuntaban a la furgoneta.

El fiscal ha informado que el padre, de 43 años, admitió haberlo recluido desde finales del año 2024 para evitar su supuesto internamiento psiquiátrico sin base médica y deseado por su pareja, de 37 años.Por el contrario, el menor explicó que la pareja de su padre «ya no lo quería en el apartamento».

El fiscal Nicolas Heitz asegura que «ningún elemento médico» respalda la existencia de problemas psiquiátricos en el niño.

El hombre fue encarcelado e imputado por secuestro y privación de cuidados. Su pareja lo fue por omisión de auxilio y quedó bajo control judicial, aunque niega los hechos.

El niño y sus dos hermanas, de 10 y 12 años, han sido puestos bajo protección de las autoridades en Francia.