Siete heridos, entre ellos un menor, tras el derrumbe parcial del techo de un hotel en Benidorm

Al menos siete personas han resultado heridas con contusiones tras el derrumbe de parte del techo de un hotel en la localidad alicantina de Benidorm, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). Entre los heridos, cinco hombres y dos mujeres, se encuentra un menor de 8 años y un hombre de 78 años. Dos personas han sido dadas de alta en el mismo lugar, el menor y el hombre de 78. Las otras cinco personas, con edades comprendidas entre los 33 y los 80 años, han sido trasladadas a la Clínica de Benidorm y al Hospital Marina Baixa.

El suceso se ha producido alrededor de las 14:20 horas de este domingo, momento en el que se ha recibido el aviso de emergencia alertando del desprendimiento en las instalaciones del establecimiento hotelero. A raíz del incidente, se ha activado de inmediato un dispositivo sanitario y de emergencia para atender a los afectados y asegurar la zona.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado varios recursos de emergencia, incluyendo una ambulancia de transporte no asistido (TNA), una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) y una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU). Asimismo, efectivos de apoyo de Cruz Roja han colaborado en las labores de asistencia y coordinación.

Las autoridades no han detallado por el momento las causas del derrumbe parcial del techo del hotel, aunque se ha abierto la correspondiente investigación para esclarecer el origen del incidente y determinar si existían riesgos estructurales previos.

Benidorm mantiene de forma habitual altos niveles de ocupación hotelera, situándose en torno al 70%–80% en distintos periodos del año, con un peso importante del turismo nacional, que representa aproximadamente cerca del 50% de las estancias, según datos habituales del sector turístico.

Esto refleja que la ciudad no depende exclusivamente de la temporada estival, sino que funciona como un destino activo durante todo el año gracias a su clima suave, su oferta de ocio y su amplia infraestructura turística.

En cuanto a su planta hotelera, Benidorm cuenta con más de 127 hoteles, en su mayoría de categorías de 3 y 4 estrellas, lo que responde a un modelo turístico orientado a la relación calidad-capacidad-precio. Además, según datos de la Agencia Valenciana de Turismo, la ciudad supera las 41.000 plazas hoteleras, lo que la convierte en uno de los destinos con mayor concentración de alojamiento turístico de la Comunidad Valenciana y de España.