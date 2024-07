Un policía mata a tiros a una afroamericana por no soltar una olla: «¡Te pego un tiro en la puta cara!»

La Policía del Estado de Illinois (Estados Unidos) ha publicado este lunes un vídeo que fue captado a través de la cámara incorporada en el cuerpo de uno de sus agentes, el cual mató a tiros a una mujer afroamericana dentro de su propia casa el pasado 6 de julio. La fallecida avisó a las autoridades por la posibilidad de un «intruso» en los alrededores de su hogar.

El vídeo ha sido publicado en el marco del juicio iniciado contra el agente identificado como Sean Grayson, que ha sido imputado por el cargo de asesinato. Al llegar al domicilio de Sonya Massey, la víctima de 36 años, los agentes comenzaron a pedirle sus datos y toda la secuencia transcurrió de forma tranquila, hasta que Grayson le pidió a la mujer que quitase del fuego una olla que tenía «agua hirviendo» en ella.

Tras iniciarse una discusión entre la mujer y el agente en torno a la olla, el policía que acompañaba a Sean expresó que se iba a «alejar» de su agua hirviendo, a lo que ella respondió que le reprendía «en nombre de Jesús», una afirmación que realizó hasta en dos ocasiones.

«¡Será mejor que no lo hagas o te juro por Dios que te pego un tiro en la puta cara!», reaccionó el agente, tras lo que ella le pidió perdón mientras levantó la olla, momento en el que el Policía le pidió que la soltase, ante la negativa de la mujer, los agentes la dispararon tres veces, acabando con su vida.

Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha asegurado que la familia de Sonya «merece justicia», y se ha mostrado con el «corazón roto» por su muerte.

«La familia de Sonya merece justicia. Tengo el corazón roto por sus hijos y por toda su familia, que se enfrentan a esta pérdida impensable y sin sentido. Jill y yo estamos de luto con el resto del país y nuestras oraciones están con la familia de Sonya, sus seres queridos y la comunidad en estos momentos devastadores», ha expresado Biden en un comunicado de la Casa Blanca.

En ese sentido, ha asegurado que la mujer debería «estar viva» y que esta acción recuerda que «los estadounidenses de raza negra temen por su seguridad de un modo que muchos» otros ciudadanos no hacen, recordando que todos los estadounidenses deben poder pedir «ayuda» sin temer por sus vidas.

