La Policía francesa abate a un hombre armado que quería prender fuego a una sinagoga

Las fuerzas de seguridad de Francia han abatido la madrugada de este viernes a un hombre armado que amenazaba con prenderle fuego a una sinagoga de la ciudad de Ruan, situada en la región de Normandía.

El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, ha señalado que un agente de la Policía hizo uso de su arma para «neutralizar a un individuo armado que claramente quería prender fuego a la sinagoga de la ciudad» y ha felicitado a los agentes por «su capacidad de respuesta y su valentía», tal y como ha indicado en un mensaje difundido en su cuenta de la red social X.

À Rouen, les policiers nationaux ont neutralisé tôt ce matin un individu armé souhaitant manifestement mettre le feu à la synagogue de la ville. Je les félicite pour leur réactivité et leur courage. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) May 17, 2024

El incidente ha tenido lugar sobre las 06:45 (hora local), cuando las fuerzas de seguridad se han desplazado hasta la zona debido a la presencia de humo. Allí se toparon con un hombre que portaba un cuchillo y una barra de hierro y que se abalanzó sobre los agentes.

El atacante ha intentado entrar en la sinagoga escalando y colándose por la primera planta del edificio, donde habría lanzado un «elemento incendiario”, similar a un cóctel molotov.

El alcalde de la ciudad, Nicolas Mayer-Rossignol, ha indicado que «no ha habido que lamentar víctimas» y ha afirmado que el «conato de incendio en la sinagoga está siendo puesto bajo control por el Cuerpo de Bomberos». Así, ha trasladado su apoyo a la comunidad judía de Ruan. Por su parte, Elie Korchia, presidente del organismo de fieles judíos Consistoire Central de Francia, declaró que la Policía había «evitado otra tragedia antisemita».

A travers cette agression et cette tentative d’incendie de la synagogue de @Rouen, ce n’est pas seulement la communauté israélite qui est touchée. C’est toute la ville de @Rouen qui est meurtrie et sous le choc. — Nicolas Mayer-Rossignol (@NicolasMayerNMR) May 17, 2024

Al no haberse encontrado ningún documento de identidad al hombre armado, este aún no ha podido ser identificado, por lo que las autoridades están realizando verificaciones, en particular en lo que respecta a sus huellas dactilares.

Por otro lado, la Fiscalía de Rouen ha abierto dos investigaciones: la primera, sobre el incendio de un lugar de culto y sobre la violencia intencionada contra personas que ostentan poderes públicos, confiada a la Dirección General de la Policía Nacional (DGPN). Y una segunda, realizada por la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN), sobre las circunstancias de la muerte del individuo.