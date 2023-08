Durante la primera y última visita de estado que el ex terrorista presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo por España el pasado mes de mayo hubo un hecho insólito que todavía recuerdan los primeros espadas de las empresas españolas del IBEX. Habían sido convocados por la CEOE a un desayuno el 4 de mayo con el dirigente colombiano a las 8:30 de la mañana, pero Petro no apareció. Y no lo hizo hasta casi dos horas después.

Petro trató de zafarse de las noticia difundida en Colombia por varios medios de comunicación diciendo que al desayuno en cuestión ni ni había sido invitado ni estaba en su agenda.

Han pasado ya casi cuatro meses de aquello que algunos recuerdan como una anécdota del presidente colombiano pero que en el país preocupa ya a la opinión pública y ha sido blanco de las críticas de los partidos de la oposición. Porque su plante a los empresarios españoles fue la punta del iceberg de una cadena de cancelaciones de agenda, ausencias y retrasos que en su primer año de mandato suman 84, según denuncian en Colombia.

Quizás la desaparición más sonada fue el 27 de junio cuando se evaporó del radar en París durante 24 horas y retrasó su vuelta a Bogotá un día.

La última la volvió a protagonizar el polémico presidente la semana pasada al dejar plantados a un grupo de empresarios y cancelar de forma abrupta toda su agenda el jueves pasado. Al día siguiente, llegaron hasta el palacio presidencial cuatro gobernadores del país preocupados por la situación de inseguridad que se vive en el país y después de hacer el viaje hasta Bogotá se encontraron con la sorpresa de que el presidente los dejó plantados. La explicación oficial de aquel día: «quebrantos de salud». Otras veces se argumenta que es para atender su «agenda privada». Por agenda privada puede entenderse atender temas familiares, reuniones secretas o cualquier otra actividad, y ayuda a no tener que ofrecer más detalles.

Una constante habitual ya

No se trata pues de uno o dos hechos aislados, sino de una constante que ha desatado toda clase de especulaciones sobre lo que los miembros de la oposición consideran un abandono de sus responsabilidades como jefe de Estado.

Al dirigente de Salvación Nacional, Enrique Gómez, le preguntaron recientemente si tiene el presidente un problema de adicción a drogas que genera sus ausencias como jefe de gobierno y de Estado, a lo que respondió que «o hay un problema de drogas, está enfermo o hay un abandono de obligaciones». «El presidente tiene una adicción a sustancias psicoactivas que o generan estas fallas temporales y dejación de funciones oficiales, o es su deseo no cumplir con la agenda nacional», añadió.

Continuó asegurando que «la agenda oficial no es la agenda de Petro es una agenda estatal que ha de cumplir en su condición de jefe de Estado y, por tanto, no puede subordinarla a cuestiones personales». «Necesitamos establecer si ese abandono es voluntario o bien derivado de una incapacidad física. Si es por esto último la obligación de Casa Nariño (administración presidencial) es informarnos si está limitado a una patología o por adicción a algunas sustancias. Lo que sí sé es que no está bien de la cabeza», concluyó.

En la misma línea de ha pronunciado Íngrid Betancourt, líder del partido Verde Oxígeno, quien insiste que el presidente colombiano podría estar padeciendo de una supuesta depresión que, a su juicio, sería la causa de la cancelación de 84 eventos públicos en su agenda.

Por ello, desde sus filas y desde otros partidos de la oposición se insta a poner en marcha el artículo 194 de la Constitución de Colombia que reconoce la posibilidad de apartar del cargo al presidente cuando está inhabilitado para el ejercicio de sus funciones.

Hace dos días Petro decidió romper su silencio sobre la cuestión y dijo que a veces «uno siente que se va a quebrar, siempre los problemas llegan todos juntos. El momento de mi hijo fue dificilísimo para mí y además se junta con otro y otro y otro. Pero simplemente respiro», manifestó.