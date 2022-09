Finalmente ha ocurrido. El periodista colombiano David Ghitis ha tenido que exiliarse por las constantes amenazas del nuevo presidente del país y antiguo terrorista Gustavo Petro.

«7 de septiembre de 2022, un mes de Petro en la presidencia y ya tocó salir corriendo del país por las amenazas. Amenazas que gente de la Fiscalía me ha dicho que tome en serio», ha explicado en un vídeo colgado en sus redes sociales.

El enfrentamiento entre Ghitis y Petro viene de marzo. Entonces el periodista escribió una columna en RCN titulada «Petro nos quiere atracar», a lo que el entonces candidato a la presidencia colombiana respondía tajante: “Neonazis en RCN”.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) criticó que Petro señalase de aquella manera a periodistas. Formas que aquí en España recuerdan a Podemos. Los podemitas no han ocultado nunca su simpatía por el ex terrorista.

«La FLIP rechaza categóricamente la violencia que promueve el candidato presidencial Gustavo Petro contra el canal RCN. En su cuenta de Twitter, este 28 de marzo, Petro publicó el mensaje: ‘Neo nazis en RCN’, refiriéndose a la columna de opinión de David Ghitis, titulada ‘Petro nos quiere atracar’», expresó la Fundación en un comunicado.

El organismo agregó que «estas estigmatizaciones no son nuevas, lesionan gravemente la libertad de prensa y por reiterativas estas se interpretan como una campaña de desprestigio, con fines electorales, contra este medio».

Pero Ghitis ha decidido no rendirse y en su vídeo anuncia: «Me voy pero no desaparezco. En cuatro años volvere, pienso ser candidato al congreso para luchar por este país. No puede ser que terroristas nos quiten el país y no peleemos».