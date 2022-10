La organización Iran Human Rights afirma que más de 90 personas han muerto en la represión en Irán tras el asesinato de de Mahsa AminiAl menos 76 muertos por la represión en Irán ante las protestas por la muerte de Mahsa Amini, entre ellas siete mujeres, mientras que Amnistía dijo haber confirmado 52 nombres de fallecidos, entre ellos cinco mujeres, una niña y cinco niños.

Las mujeres que murieron no tenían experiencia previa en el activismo político y, según sus familiares, salieron a la calle por un movimiento que creían que ofrecía un atisbo de esperanza.

«Sin ninguna duda hubo asesinatos. Ni siquiera esperaron a que hubiera un movimiento fuera de control para disparar», dijo a la AFP Roya Boroumand, directora ejecutiva del Centro Abdorrahman Boroumand, con sede en Washington.

Minoo Majidi, de 62 años, murió por un disparo de las fuerzas de seguridad durante una protesta el 20 de septiembre en la ciudad de Kermanshah, de población kurda, en el noroeste de Irán, según la ONG Hengaw, con sede en Noruega.

Look at this beautiful teenage girl, full of life, singing with @Hozier ‘s «Take Me to Church». The Islamic Republic killed her in the protests following #MahsaAmini’s murder. She only wanted to live a free life as a young woman. Say her name: #SarinaEsmailzadeh pic.twitter.com/TKKtAwlUB9

— Aghdas Khanoom (@Aghdas_K) October 6, 2022