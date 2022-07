Ocasio Cortez finge ser esposada tras ser detenida en una protesta ante el Supremo de EEUU

La congresista demócrata estadounidense Alexandra Ocasio Cortez, famosa por su afición a las performances sobreactuadas, ha vuelto a protagonizar un bochornoso episodio este martes al tratar de atraer la atención sobre sí misma, opacando de esta manera el objeto de la protesta en la que participaba. La activista y política neoyorquina, de ascendencia portorriqueña, ha simulado haber sido esposada tras haber sido detenida junto a otras doce congresistas demócratas en una protesta a favor del aborto frente al Tribunal Supremo de Estados Unidos.

La congresista estadounidense, famosa por otros hitos de la sobreactuación como cuando fingió llorar por unos niños inmigrantes ante una valla que luego resultó ser la verja de un párking, ha jugado en esta ocasión a ser detenida por los policías en su búsqueda de la atención. El equipo de comunicación denunció el «arresto» de Ocasio Cortez difundiendo un vídeo en el que, aparentemente, un agente de la Policía se la lleva esposada. AOC, como se hace llamar la política, camina con las manos por detrás de la espalda sujetadas por el agente, como si se encontrara maniatada. Incluso la propia agencia EFE aseguró que había sido «esposada».

Pero, claro, nada más lejos de la realidad. El montaje en esta ocasión duró poco, puesto que cualquiera que se acercase podía ver que simplemente se hacía la esposada mientras gritaba y alentaba a las masas en la protesta. Poco recorrido tuvo el burdo montaje improvisado -o no- por AOC en esta ocasión.

Multiple members of Congress, including @AOC, being arrested by Capitol Police for blocking traffic outside the Supreme Court in abortion rights demonstration: pic.twitter.com/fysQN1oBAw

— Andrew Solender (@AndrewSolender) July 19, 2022