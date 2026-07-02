Un niño de 11 años atropella y mata a ocho monjes budistas durante una peregrinación en Tailandia

Un trágico accidente ha conmocionado este jueves a Tailandia. Al menos ocho monjes budistas han perdido la vida y más de una decena de personas han resultado heridas tras ser embestidas por una camioneta que se salió de la vía. Al volante de este vehículo, propiedad de sus padres, se encontraba un niño de tan solo 11 años. El horrible atropello múltiple se ha producido mientras el grupo religioso realizaba una peregrinación a pie por una carretera en el noroeste de este país asiático.

El trágico final de una peregrinación budista

El suceso tuvo lugar en una carretera en la provincia oriental de Mukdahan. Según ha detallado a la prensa el jefe de la Policía Local, Pairoj Thaiphutsa, el grupo arrollado por el vehículo estaba compuesto por 35 monjes y cinco fieles laicos.

Las víctimas habían iniciado una marcha a pie de 260 kilómetros que tenía como destino final la provincia de Ubon Ratchathani. Sin embargo, la tragedia se cruzó en su camino apenas 30 minutos después de haber comenzado la caminata.

Pérdida de control e impacto a gran velocidad

Las imágenes de una cámara de seguridad, compartidas por la Asociación de Rescate Ruam Jai Mukdahan (el grupo de emergencias local), muestran los instantes previos al desastre. En la grabación se puede observar cómo los monjes caminaban en fila india por el costado de la carretera antes de que la camioneta se estrellara violentamente contra ellos y los arrastrara en el atropello.

Aunque las autoridades de Tailandia mantienen la investigación abierta para esclarecer las causas exactas del siniestro, los testimonios de los monjes supervivientes declararon a la policía que la camioneta pareció «perder el control de forma repentina». Durante la salida de la vía, tras los bandazos, el vehículo se salió completamente de la carretera y arrolló al grupo de frente.

El conductor era un menor bajo custodia

El foco de la investigación se centra ahora en el conductor del vehículo, un menor de 11 años que había cogido la camioneta de sus padres. La policía local ha confirmado que el niño resultó ileso y se encuentra bajo custodia policial.

Dada su edad, las autoridades han paralizado el interrogatorio hasta la llegada de los funcionarios estatales del departamento de protección de menores, quienes deberán estar presentes durante la toma de declaración para garantizar el cumplimiento de la ley tailandesa sobre responsabilidad penal en la infancia.