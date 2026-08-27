Muere a los 84 años Ratko Mladic, ‘el carnicero de Bosnia’, condenado por crímenes contra la humanidad en la guerra de Bosnia

Ratko Mladic, ex comandante serbobosnio conocido como el carnicero de Bosnia, ha muerto este jueves a los 84 años en el hospital de la cárcel de La Haya, donde cumplía cadena perpetua desde 2017. Mladic fue condenado por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante la guerra de Bosnia (1992-1995), entre ellos el genocidio de Srebrenica, en julio de 1995.

El militar bosnio había sufrido varios derrames cerebrales durante el tiempo que había estado en prisión, después de ser condenado por el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPYI), que lo declaró culpable de diez cargos.

Los familiares del criminal de guerra habían solicitado al tribunal que pudiera recibir tratamiento en un hospital militar de Serbia por razones humanitarias, una petición que también habían trasladado a Aleksandar Vucic, presidente de Serbia. El fallecimiento de Mladic ha sido confirmado por Lidija Pavicevic, secretaria de Estado del Ministerio de Derechos Humanos y de las Minorías de Serbia.

Mladic fue detenido en mayo de 2011 en Lazarevo, un pequeño pueblo al norte de Serbia, después de pasar más de una década como fugitivo. El militar serbobosnio fue también comandante del Estado Mayor del Ejército de la República Srpska entre 1992 y 1996.

El Tribunal de La Haya emitió una orden de arresto en su contra en julio de 1995. En 2017 fue condenado por un cargo de genocidio relacionado con la masacre de Srebrenica, donde más de 8.000 musulmanes fueron detenidos y trasladados a almacenes, escuelas y campos, donde fueron ejecutados a tiros de forma masiva durante días.

El TPYI articuló la condena contra Mladic mediante la figura jurídica de la «empresa criminal conjunta», que dividió su responsabilidad penal en cuatro tramas: el genocidio de Srebrenica, las matanzas de bosnios y bosniocroatas, el asedio de Sarajevo, uno de los más largos de la historia, y el secuestro de los cascos azules de Naciones Unidas.

La corte determinó que Mladic ordenó continuos bombardeos y ataques de francotiradores sobre objetivos de escaso o ningún valor militar en la ciudad de Sarajevo para mantener en «un estado de constante angustia» a sus residentes y sembrar el terrorr.