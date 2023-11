El presidente electo de Argentina, Javier Milei, confirmó que su Gabinete será de ocho ministerios, tal como ha detallado entre sus propuestas durante la campaña: Economía, Relaciones Exteriores, Infraestructura, Seguridad, Interior, Defensa, Justicia y Capital Humano (que agrupará Desarrollo Social, Salud, Trabajo y Educación). En materia económica, la primera medida será la de «resolver la arquitectura financiera» para vender a capitales privados los bonos de las Letras de Liquidez (Leliqs) y luego avanzará con la eliminación del Banco Central, presidencia que ocupará Emilio Ocampo, con la misión «moral» de cerrarlo y dejar atrás el peso argentino, para dolarizar la economía.

La incógnita es hasta dónde llegará el libertario en su ambicioso plan de reformas y recortes en un país donde millones de personas reciben ayudas, subsidios o son beneficiarios de planes sociales del Estado. Milei propone reducir la cantidad de ministerios de 21 a 8, cerrar el Banco Central y decretar la dolarización de la economía para frenar de una vez la galopante inflación que empobrece desde hace décadas a los argentinos.

La motosierra de Milei -uno de los símbolos de su campaña- primero pasaría con el Ejecutivo. Milei gobernará con sólo 8 ministerios:

Ministerio de Economía

Ministerio de Justicia

Ministerio del Interior

Ministerio de Seguridad

Ministerio de Defensa

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Infraestructura

Milei ha anunciado la creación del Ministerio de Capital Humano, un ministerio que absorberá Educación, Salud, Trabajo y Desarrollo Social

y que estará a cargo de Sandra Pettovello «para atacar de manera conjunta el problema del desarrollo adecuado de los argentinos en situaciones precarias». La intención de Milei es controlar la distribución de los planes sociales, el botín millonario con el que los peronistas compraban votos.

«Desde La Libertad Avanza creemos que la mejor manera de preservar e invertir en el capital humano de Argentina es fusionando los Ministerios de Desarrollo Social, Salud y Educación, a fin de elaborar políticas públicas transversales a estas áreas que garanticen la no intromisión de un área en la otra que terminen interfiriendo en la obtención de los mejores resultados», dice en su programa electoral.

Propone un brutal recorte del gasto público

Entre las propuestas de Javier Milei prometidas a los argentinos el nuevo presidente quiere emprender un brutal recorte del gasto público de hasta 15 puntos del PIB, a partir de suprimir gastos en obra pública a cambio de un sistema de iniciativa privada, eliminar las transferencias discrecionales a las provincias, los subsidios a la luz, el gas o el transporte (que se mantienen con precios ficticios, más políticos que económicos), privatizar empresas públicas y eliminar jubilaciones de privilegio. El trabajo que le espera a este Gobierno es hercúleo dadas las mastodónticas dimensiones del Estado argentino.

«Milei tiene intención de terminar con la obra pública. Eso no quiere decir que no vayamos a hacer más rutas. En todo caso, se cambiará el ejecutor. Las cosas no se harán a través de un fondeo estatal sino por medio de la obra pública privada», explicó este lunes el diputado electo por La Libertad Avanza (LLA), Alberto Bertie Benegas Lynch, que en referencia a las transferencias discrecionales (el reparto de dinero que el Estado otorga a las provincias), afirmó: «Vamos a terminar con ese sistema de chantaje que ahora solo sirve para financiar a gobernadores amigos».

Milei atacará de lleno los privilegios de toda la casta peronista cobrando sueldos estratosféricos en la agencia de noticias Télam, la cadena TV Pública, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y otros organismos que han funcionado como agencias de colocación de los partidos.

Milei privatizará la TV pública: «Es pura propaganda»

Una de las primeras propuestas de Javier Milei que se han conocido y han provocado ya un shock en Argentina tiene que ver con la televisión pública. «Nosotros consideramos que la Televisión Pública se ha convertido en un mecanismo de propaganda. Durante la campaña, el 75% del tiempo que se habló de nuestro espacio se hizo de una manera muy negativa, abonando la campaña sucia, la campaña del miedo», dijo Milei este lunes en una entrevista a Radio Mitre.

«No adhiero a esas prácticas de tener un Ministerio de Propaganda encubierto: tiene que ser privatizado. Lo mismo con Radio Nacional. Todo lo que pueda estar en manos del sector privado, va a estar en manos del sector privado», explicó. También confirmó el cierre de la agencia estatal de noticias Télam.

¿Qué hará Milei con el FMI?

El presidente electo de Argentina afirmó este lunes que sus «líneas de trabajo están trabajando con las líneas de trabajo» del Fondo Monetario Internacional (FMI), con quien el país tiene una deuda cercana a los 46.000 millones de dólares.

«Nuestras líneas de trabajo están trabajando con las líneas del Fondo», dijo Milei en una entrevista con radio Mitre, después de que la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, lo hubiera felicitado en redes sociales y mostrado el deseo de trabajar «estrechamente con él» para desarrollar un plan que «garantice la estabilidad macroeconómica» del país.

«Javier tiene aspiraciones de sobrecumplir las metas del Fondo Monetario Internacional (FMI). Quiere ir a un equilibrio fiscal directamente. Y esa baja del gasto -que mencionó anteriormente como otro de los anuncios que hará Milei- va a permitir bajar impuestos. La idea es que solamente queden 10», explicó Benegas Lynch

Argentina selló un acuerdo con el FMI en 2022 para refinanciar la deuda de 45.000 millones de dólares que el país había contraído en 2018 y que, con los intereses acumulados, ronda ya los 46.000 millones. El programa de financiación contempla el cumplimiento de metas trimestrales -de déficit primario, reservas internacionales y de emisión monetaria para financiar al Tesoro- que Argentina se encamina a no cumplir este fin de año.