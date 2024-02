Al menos un muerto y cinco heridos en un tiroteo en el metro de Nueva York

Una persona ha muerto y otras cinco han resultado heridas en un tiroteo este lunes en Nueva York. La víctima mortal es un hombre de 34 años que ha fallecido en el hospital, mientras que los heridos son tres hombres y dos mujeres. Por el momento, no hay detenidos.

El atacante abrió fuego en el andén después de que se originara una pelea. Tras esto, huyó del lugar. Michael Kemper, jefe de tránsito de la Policía de Nueva York, ha explicado en una rueda de prensa que «no se trata de un tiroteo al azar, sino que se trata de una disputa entre dos grupos».

«Hemos logrado enormes avances en la lucha contra los delitos de tránsito con una increíble Oficina de Tránsito. Pero ahora mismo estamos de luto y decididos a luchar contra las armas en nuestras calles» ha declarado en una rueda de prensa John Lieber, director de la Autoridad Metropolitana de Transporte.

El Departamento de Policía de Nueva York está investigando el suceso y ha señalado que se trata de una «investigación muy activa». Lo que se conoce hasta ahora es que había dos grupos de adolescentes que viajaban en un tren, cuando las puertas se abrieron, uno de los individuos de un grupo sacó un arma y disparó. La gente salió del tren hacia el andén, donde se realizaron más disparos.

Subway shooting in #NewYork kills one, injures five, no arrests made in the shooting so far. pic.twitter.com/27G7gIyoPL

— DD News (@DDNewslive) February 13, 2024