Al menos dos muertos y 18 heridos tras chocar una avioneta contra un almacén en California

Nueva jornada negra en Estados Unidos. Tras el atentado de Nueva Orleans y la explosión de un cybertruck de Tesla a las puertas del hotel Trump en Las Vegas, dos personas han muerto y 18 han resultado heridas después de que una avioneta se estrellara contra un almacén comercial en California.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde de este jueves, 2 de enero, en la ciudad de Fullerton, en el sur de California. Una avioneta impactó contra el techo de un almacén, provocando un incendio en el interior del edificio. Según ha confirmado el Departamento de Policía de la mencionada ciudad, murieron dos personas y diez fueron trasladadas a hospitales de la zona, mientras que otras ocho recibieron asistencia sanitaria en el mismo lugar de los hechos.

El avión se estrelló alrededor de las 14:00 hora local cerca del aeropuerto municipal de Fullerton, un complejo de aviación general situado en el condado de Orange y a unos 10 kilómetros de Disneyland.

El impacto del aparato provocó un incendio en el interior del edificio que fue extinguido por los servicios de emergencia. Por el momento, se desconoce el tipo de aparato que sufrió el accidente así como la identidad de las víctimas del suceso.

Este trágico suceso se suma al atentado que dejó 15 muertos en Nueva Orleans durante la celebración de Año Nuevo, así como a la explosión frente al hotel Trump en Las Vegas que dejó un muerto y que también se investiga como «posible acto terrorista», según las autoridades.

El FBI ha manifestado que no existe vínculos entre estos dos ataques, pero lo cierto es que hay varias conexiones. De hecho, los perfiles que han elaborado las autoridades de los dos responsables -uno abatido y otro fallecido en la explosión- son muy similares: los dos eran ciudadanos estadounidenses y ex militares y alquilaron los vehículos con los que perpetraron los ataques en la empresa Turo. Al respecto, cabe recordar que el terrorista de Nueva Orleans embistió a una multitud con un vehículo antes de disparar con un fusil de asalto, mientras que el responsable de la explosión de Las Vegas conducía un Tesla cargado de pirotecnia y bombonas de gas.

Donald Trump se ha pronunciado tras lo ocurrido destacando que Estados Unidos es, ahora mismo, «el hazmerreír de todo el mundo». «Hay un liderazgo débil, ineficaz y prácticamente inexistente. El Departamento de Justicia, el FBI y los fiscales estatales y locales demócratas no han hecho su trabajo. Son incompetentes y corruptos. Se han dedicado a atacarme, en lugar de centrarse en proteger a los estadounidenses», ha defendido en una publicación en redes sociales.

