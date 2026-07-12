Al menos 27 personas mueren en un devastador incendio en el interior de un pub en Bangkok

Al menos 27 personas han muerto tras un incendio en un pub en Bangkok, la capital de Tailandia, ocurrido durante la madrugada del lunes (hora local), según las autoridades.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, ha informado de que 27 personas fallecieron y varios heridos tuvieron que ser trasladados al hospital. Muchas de las víctimas fueron encontradas en los baños, en la parte trasera del pub, añadió Anutin.

El vídeo muestra una enorme llamarada, columnas de humo saliendo de la puerta del pub Na Ladprao, en el norte de la capital tailandesa, y gente intentando huir de las llamas.

Las autoridades están investigando la causa del fuego. Los bomberos tardaron aproximadamente media hora en controlar el incendio, que dejó el interior del bar calcinado con las mesas y sillas carbonizadas.