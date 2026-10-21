Marruecos ultima con Israel la compra de la Honda de David tras interesarse por armas capaces de alcanzar Canarias

Marruecos e Israel se encuentran en una fase muy avanzada de negociaciones para la adquisición del sistema de defensa aérea Honda de David (David’s Sling), uno de los pilares del escudo antimisiles israelí. El sistema, desarrollado conjuntamente por la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems y la estadounidense Raytheon, es capaz de interceptar misiles balísticos tácticos, misiles de crucero, cohetes de gran calibre y enjambres de drones a distancias de entre 40 y 300 kilómetros.

Esta posible compra se suma a los sistemas israelíes que Rabat ya opera o ha incorporado, como el Barak MX y el Spyder, y formaría parte de una arquitectura de defensa aérea multicapa. La operación requeriría la aprobación de Estados Unidos (por el componente estadounidense del sistema y el programa de ventas militares exteriores FMS), un trámite que se considera probable dadas las fluidas relaciones actuales entre Washington y Marruecos. Así lo asegura la revista alemana de defensa Europäische Sicherheit & Technik (ES&T) y lo han replicado Morocco World News y Military Watch Magazine

La negociación de la Honda de David llega poco después de que trascendiera el interés de Marruecos por adquirir misiles balísticos de precisión LORA, fabricados por Israel Aerospace Industries (IAI). Estos proyectiles tienen un alcance oficial de entre 90 y 430 kilómetros (algunas estimaciones elevan la cifra hasta los 500 km), con una precisión de unos 10 metros de margen de error y capacidad para transportar cargas explosivas de 400 a 600 kilos. Desplegados desde territorio marroquí, podrían alcanzar el archipiélago canario (situado a poco más de 100 km de la costa africana en su punto más cercano), así como zonas del sur de la península ibérica como Sevilla, Murcia o Ciudad Real, e incluso objetivos en Argelia.

Las conversaciones sobre ambos sistemas se intensificaron en torno al Salón Aeronáutico de Marrakech y se enmarcan en el estrechamiento de la cooperación militar entre Rabat y Jerusalén desde los Acuerdos de Abraham. Israel se ha consolidado como uno de los principales proveedores de armamento de Marruecos (solo por detrás de Estados Unidos), mientras el reino alauí mantiene uno de los presupuestos de defensa más elevados de África.

Aunque no se ha anunciado oficialmente el cierre de ningún contrato ni se conocen cifras exactas, cantidades o calendarios, las informaciones de medios especializados israelíes, marroquíes y europeos coinciden en que las negociaciones han superado las fases preliminares. La posible incorporación de estas capacidades —tanto defensivas (Honda de David) como ofensivas de largo alcance (LORA)— refuerza la modernización de las Fuerzas Armadas Reales marroquíes y genera atención en España por la proximidad geográfica de Canarias y las plazas de soberanía.