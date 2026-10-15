Marruecos y Estados unidos se preparan para hacer el gran despliegue militar al lado de España: con maniobras con fuego real y pruebas tecnológicas

Estados Unidos y Marruecos lanzan y preparan African Lion 2027. Esto se resume en una serie de maniobras militares internacionales que ponen el foco estratégico en el Atlántico oriental. El ejercicio prevé llevarlo a cabo en abril de 2027 y contará con la participación de más de 40 países.

Algunas de estas operaciones se situarán cerca de las islas Canarias, convirtiendo este despliegue militar en un asunto de vital importancia para nuestro país, sobre todo en el ámbito de la seguridad marítima y aérea.

¿En qué consiste este despliegue militar?

Tras las reuniones preparatorias que han ido manteniendo en Agadir, diversos representantes estadounidenses y marroquíes han organizado estas próximas maniobras. Entre los emplazamientos previstos figura Cap Draa, en el sur de Marruecos, ubicado a un centenar de kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura.

Este programa engloba entrenamientos con fuego real, operaciones aeronavales y ejercicios de guerra electrónica. Al mismo tiempo, podrían llegar a hacer uso de drones, satélites y herramientas de ciberdefensa para probar capacidades tecnológicas en escenarios militares simulados.

Además, la participación de empresas del sector evaluaría equipos y sistemas durante las actividades de entrenamiento. Sin embargo, todavía no se han concretado las zonas operativas y las posibles restricciones de navegación.

La preocupación en España

Canarias se encuentra en una posición estratégica entre Europa, África y América. A esto se suma que su entorno marítimo es importante para el comercio, la pesca y el transporte de mercancías. Por lo tanto, cualquier tipo de actividad militar a gran escala traerá consigo garantizar la coordinación de las medidas de seguridad necesarias.

A su vez, African Lion ha reforzado la cooperación entre Washington y Rabat en un momento donde ha aumentado la importancia geopolítica del norte de África y el Sahel.

A pesar de lo anterior, la celebración de estas maniobras no supone una amenaza directa contra el archipiélago, pero su impacto dependerá de la planificación definitiva y de las medidas adoptadas para proteger las actividades civiles. Nuestro país se encargará de seguir de cerca estas futuras maniobras para garantizar la seguridad de la ciudadanía.