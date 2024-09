Maná retira su colaboración con Nicky Jam por apoyar a Trump: “No trabajamos con racistas”

La banda mexicana Maná ha retirado este lunes su colaboración con el artista Nicky Jam después de anunciar su apoyo al ex presidente Donald Trump en un mitin electoral el pasado viernes en Las Vegas (Nevada), donde el candidato presidencial pelea con la vicepresidenta Kamala Harris, candidata demócrata, por el voto latino, justo dos días antes del atentado sufrido el domingo. «Durante los últimos 30 años, Maná ha apoyado y defendido los derechos de los latinos en el mundo. No existe negocio o promoción que valga más que la dignidad de nuestra gente. Por eso, hoy Maná decidió bajar su colaboración con Nicky Jam De Pies a Cabeza de todas las plataformas digitales», ha señalado en sus redes sociales la banda mexicana después de que el reggaetonero Nicky Jam anunciase su apoyo a Trump.

En su explicación, el artista indicó que «después de cuatro años no ha pasado nada. ¡Necesitamos a Trump!», reconoció Nicky Jam, de origen puertorriqueño durante su apoyo, que viene con doble controversia: la de Maná, ya citada, y la de los demócratas que atacaron al ex presidente, después de que se refiriera al rapero con el pronombre «ella». En cambio, Trump salió reforzado tras el error al recibir el respaldo incondicional de Nicky Jam y más reggaetoneros tras el error.

Su apoyo se suma a otros artistas latinos que abiertamente han expresado su defensa de la candidatura del candidato republicano, como Ángel AA o Justin Quiles. «Que todo el mundo vote a Donald Trump. Mis hermanos latinos e hispanos vamos a mantenernos unidos como familia que somos y vamos a votar por el bien y la seguridad de nuestro país que es nuestra casa. ¡Necesitamos un presidente fuerte que nos proteja de toda amenaza que se nos presente y que suba la economía y cree más oportunidades para todos nosotros y para el futuro y bienestar de nuestros hijos!», expresó Anuel AA en sus redes sociales. Quiles reconoció a Trump, del que aseguró que «no es una marioneta» y calificó como un aspirante «honesto» que dice las cosas «como son».

Colaboración de Maná y Nicky Jam

El tema De pies a cabeza fue publicado en agosto de 2016, coincidiendo con el inicio de la segunda parte de la gira estadounidense de Maná en aquel año. Sumaba millones de reproducciones y también tenía un videoclip dirigido por el cubano Alejandro Pérez.

«¿Conocéis a Nicky? ¿Dónde está Nicky? Trump dijo desde el escenario mientras buscaba al artista con la mirada, el cual cometió un error al hablar de él con el pronombre «ella». Después, cuando le vio en el escenario, Trump corrigió su error: «Oh, mira, me alegro de que él haya subido».

El cantante puertorriqueño se unió a Trump con un sombrero rojo en el que se podía leer Make America Great Again, mientras pronunciaba un breve discurso sobre su respaldo: «Es un honor conocerlo, señor ex presidente», se refirió el artista al candidato republicano. La gente que viene de donde yo vengo no se reúne con el ex presidente. Así que tengo suerte», dijo Jam. «Le necesitamos. Le necesitamos de vuelta, ¿verdad? Necesitamos que sea el presidente».

La campaña de Kamala-Harris ha utilizado el error del ex presidente para intentar ridiculizarlo, atacando a Donald Trump. En cambio, el propio artista puertorriqueño hizo una broma que se ha hecho viral en redes sociales, logrando más apoyos para el ex presidente. El sábado por la mañana, mientras el clip de la confusión de Trump se volvía viral, Jam compartió un meme en Instagram jugando con el hecho de que parecía que el ex presidente pensaba que era una mujer: «Nicky jam la potra la bichota», bromeó, usando la jerga femenina del reggaetón con las que las cantantes Ivy Queen y Karol G suelen describirse a sí mismas.

Su publicación recibió el apoyo de numerosos músicos latinos, incluidos Justin Quiles, Randy de Jowell y Randy, Sech y J Balvin, quien comentó: «Campeón».