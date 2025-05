Maduro consuma un nuevo pucherazo en las elecciones legislativas de Venezuela

Nicolás Maduro ha vuelto a consumar un nuevo pucherazo electoral este domingo, cuando el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) le ha dado la victoria en las elecciones legislativas celebradas en la región de Esequibo, donde el dictador ha conseguido más de un 82% de los apoyos, según resultados oficiales correspondientes al 93% del escrutinio, aun habiendo un 58% de la población que se ha abstenido.

Así lo ha anunciado el vicepresidente del organismo electoral, Carlos Quintero, en una rueda de prensa en la que ha informado de que este partido ha recibido 4.553.484 votos (82,68%), mientras que Alianza Democrática ha cosechado 344.422 (6,25%).

La tercera fuerza política en estas elecciones legislativas ha sido Alianza UNTC Única del opositor Henrique Capriles, que obtiene escaño en la Asamblea Nacional gracias a las 285,501 papeletas (5,18%) que ha recibido esta coalición de partidos. Otros dos dirigentes de la formación se sentarán asimismo en el Parlamento con el excandidato presidencial. En cuarto lugar, queda la Alianza Fuerza Vecinal con 141,566 votos, que corresponden al 2,57% del total.

Por su parte, el presidente de la autoridad electoral, Elvis Amoroso, en una rueda de prensa en la que ha informado de que la tasa de participación no ha superado el 43%. En este sentido, ha calificado la jornada electoral de «ardua», y ha confirmado sentir un «profundo orgullo» por la organización de los comicios. La CNE se ha visto obligada a retrasar el cierre de los centros de votación una hora más tarde.

Eso sí, tras estas elecciones manchadas por el régimen de Maduro, los líderes de la oposición (Edmundo González y María Corina Machado) han colgado en sus redes sociales varios mensajes en contra del pucherazo, donde han asegurado que «el pueblo no convalidó un simulacro que pretendía legitimar lo que por naturaleza es ilegítimo» o que «hoy fracasó la estrategia de terror del régimen».

De igual manera, las autoridades estadounidenses han tildado la celebración de estas elecciones como una «farsa», según ha publicado la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos en su cuenta oficial de la red social X (ateriormente conocida como Twitter).

«Estados Unidos rechaza todos los intentos de Nicolás Maduro y su régimen ilegítimo de socavar la integridad territorial de Guyana, incluida esta última farsa electoral en la región del Esequibo».

