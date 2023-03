El ex presidente de Argentina Mauricio Macri ha anunciado este domingo que no se presentará como candidato opositor a presidente en las elecciones generales que se celebrarán el 22 de octubre de este año. La decisión ha tenido lugar en un momento en que varios dirigentes de su partido, Juntos por el Cambio, habían pedido a Macri que encabezara la fórmula principal de la coalición opositora, en particular tras percibir una subida en el afecto popular hacia una posible candidatura.

De esta manera, todo parece indicar que la candidatura opositora quedará ahora en manos de los tres principales precandidatos: Patricia Bullrich, Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta.

«Quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección y lo hago convencido de que hay que agrandar el espacio político del cambio que iniciamos», ha hecho saber en un vídeo publicado en sus redes sociales.

«Tengo la convicción desde que este tiempo oscuro ya empezó a terminar, lo siento en el corazón y confío en la decisión de los argentinos de dejarlo atrás para siempre», ha añadido en su comparecencia. En una de las primeras reacciones de sus compañeros, Bullrich ha aplaudido la «histórica decisión» de Macri, que «confirma su grandeza y generosidad».

Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de Buenos Aires, ha indicado por su parte que «una vez más y cómo lo ha hecho a lo largo de toda su vida, Mauricio Macri toma una decisión que deja en claro su enorme visión, su generosidad, valentía y amor por los argentinos».

Cabe recordar que la campaña electoral para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) se iniciará el 24 de junio, día en el que además finaliza el plazo para presentar las listas definitivas de precandidatos para cada partido de cara a las votaciones del 13 de agosto.

El 23 de agosto se constituirán las Juntas Electorales Nacionales, mientras que el 2 de septiembre será el último día para presentar las listas definitivas para las presidenciales, fecha en la que comenzará la campaña electoral.