Israel confirma la eliminación del líder de Hamás, Mohamed Deif, que comandó la masacre del 7 de octubre

Israel ha confirmado este jueves la eliminación del sanguinario líder del grupo terrorista de Hamás, Mohamed Deif, que comandó la masacre del 7 de octubre en el sur de Israel. Mohamed Deif murió en un ataque aéreo israelí en el sur de la Franja de Gaza en Jan Yunis el mes pasado, según han confirmado las Fuerzas de Defensa de Israel, que han corroborado la información de inteligencia este jueves por la mañana.

Deif, de 58 años, que dirigió las brigadas Al-Qassam, la facción más sanguinaria de Hamás, durante más de dos décadas. Deif junto con los terroristas Yayah Sinwar e Ismail Haniyeh, eliminado el pasado miércoles, y Khaled Meshaal ha estado durante años en las listas de terroristas más buscados de Israel.

Mohamed Deif comandó el sangriento ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre, en el que murieron unas 1.200 personas y 251 fueron arrastradas por los terroristas hasta la Franja de Gaza. Deif ha muerto en un ataque contra un complejo perteneciente a Rafa’a Salameh, líder terrorista de Hamás en Jan Yunis el pasado 13 de julio.

El ministro de Defensa, Yoav Gallant, ha destacado que la confirmación del asesinato de Deif era un «gran paso» hacia la erradicación del grupo terrorista. Yoav Gallant ha tachado el nombre de Muhammad Deif en un gráfico mural que muestra la estructura de la cúpula del grupo terrorista Hamás, 1 de agosto de 2024, como se puede ver en la foto de abajo. «La muerte del asesino Mohamed Deif, el Bin Laden de Gaza, el 13 de julio de 2024, es un gran paso en el camino hacia la erradicación de Hamás como organización militar y gubernamental, y hacia la consecución de los objetivos de la guerra que nos fijamos», ha destacado Gallant, con unas palabras que recuerdan que Hamás administra Gaza desde 2007.

Muhammad Deif, the ‘Osama Bin Laden of Gaza,’ was eliminated on 13.07.24. This is a significant milestone in the process of dismantling Hamas as a military and governing authority in Gaza, and in the achievement of the goals of this war.

The operation was conducted precisely and… pic.twitter.com/WCgL5fBkEC

— יואב גלנט – Yoav Gallant (@yoavgallant) August 1, 2024