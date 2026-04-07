Irán atemoriza a la población y distribuye tabletas de yodo ante un posible ataque contra la nuclear de Bushehr

Irán ha anunciado que ha comenzado a distribuir tabletas de yodo entre la población ante la posibilidad de un ataque contra la central nuclear de Bushehr. Así lo asegura ILNA, la agencia oficialista de la dictadura de los ayatolás.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ya había advertido este martes que la radiación derivada de los repetidos bombardeos contra la central nuclear de Bushehr podría «acabar con la vida» en las capitales de los países del Golfo, pero no en Teherán.

Araghchi ha reaccionado así a un nuevo ataque conjunto de EEUU e Israel contra esa planta, situada en el sur de Irán. En un mensaje ha cuestionado la doble vara de medir de Occidente: «¿Recordáis la indignación occidental por las acciones cerca de la central nuclear de Zaporiyia en Ucrania?».

Acto seguido, ha denunciado que «Israel y Estados Unidos han bombardeado nuestra planta de Bushehr ya en cuatro ocasiones».

El jefe de la diplomacia iraní ha subrayado que atacar instalaciones nucleares con fines pacíficos pone en grave riesgo la seguridad de toda la región. «Ninguna radiación destruirá Teherán, sino las capitales de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)», alertó, en alusión a los estados árabes situados al otro lado del golfo Pérsico, mucho más próximos a Bushehr que la capital iraní.

Además, Araghchi ha señalado que los ataques contra complejos petroquímicos iraníes dejan claro cuáles son los verdaderos objetivos de los agresores. Este comunicado llega poco después de que Teherán informara de nuevos bombardeos contra la central de Bushehr —sin que causaran daños graves—, la zona petroquímica de Mahshahr y varias instalaciones en el suroeste del país.

Los bombardeos contra infraestructuras energéticas e industriales iraníes se enmarcan en las amenazas previas del presidente de EEUU, Donald Trump, de golpear objetivos vitales de Irán.

Para qué sirven las tabletas de yodo

Las tabletas de yodo radiactivo como las que está repartiendo Irán tienen la función de evitar que el yodo radioactivo liberado en el ambiente penetre en la glándula tiroides y así evitar que se desarrollen enfermedades como cáncer de tiroides, entre otros. Ahora bien, no previenen que el yodo radioactivo penetre dentro del cuerpo. Según el portal Newtral, el consumo de yoduro potásico puede tener un efecto protector de la glándula tiroides en caso de accidente nuclear.

Puede haber riesgos para la salud al tomar KI, de manera que los expertos aconsejan tomarlo sólo si lo recomiendan los médicos y hay que ver cada caso.