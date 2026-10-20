La influyente ‘Politico’ ve clara la caída de Sánchez: «El fracaso de la izquierda rompe su estrategia y da alas a la derecha»

La influyente publicación estadounidense Politico abre hoy su edición con un artículo dedicado al adelanto electoral español y a las claves de su convocatoria y sus resultados. El caos en la izquierda española frena las esperanzas de Sánchez de un milagro electoral, publicado este martes, analiza cómo la fragmentación de la izquierda radical en España ha debilitado seriamente las posibilidades de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, logre una recuperación electoral sorprendente en las elecciones adelantadas del 29 de noviembre.

Tras ocho años de gobierno socialista, Sánchez ha adelantado los comicios «con la esperanza de capitalizar el descontento por la crisis de la vivienda y movilizar al electorado progresista», sostiene Politico. Sin embargo, añade que el fracaso de los partidos situados a su izquierda a la hora de presentar una candidatura unitaria ha supuesto un duro golpe a esa estrategia. Según el reportaje, esta desunión deja al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo en una posición favorable para recuperar el poder, «en un contexto europeo marcado por un giro general hacia la derecha».

Politico entiende que «el núcleo del problema reside en la incapacidad de la izquierda extraparlamentaria y de los socios de gobierno para superar sus diferencias». Las negociaciones de acudir con una candidatura unitaria se estrellaron por desacuerdos sobre las listas y el temor de Podemos a quedar diluido dentro de la alianza.

Recuerda que el sistema electoral español, con circunscripciones provinciales pequeñas, penaliza severamente la división del voto. Además, entiende que la ausencia de una figura de peso en la izquierda a la izquierda del PSOE ha agravado la debilidad del proyecto.

«El escenario que se dibuja favorece al PP», asegura. Sánchez necesitaría un buen resultado y un repunte de las fuerzas de ultraizquierda para evitar lo que la mayoría de las encuestas apuntan como probable: un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox. Recuerda también que el partido de Abascal ha crecido gracias a su discurso sobre inmigración. El artículo sitúa este proceso en el marco de un cambio de ciclo político en Europa, donde los gobiernos de izquierda son cada vez más escasos.

Como consecuencia de todo ello, la publicación estadounidense entiende que las posibilidades de que Pedro Sánchez prolongue su mandato se han reducido notablemente, mientras la derecha se prepara para recuperar el poder tras casi una década de gobierno socialista.