La gran mentira de Tania Head, la española que presidió la asociación de supervivientes sin estar en Nueva York

Tania Head está muerta. Tania Head está viva. Tania Head vive en Nueva York. Tania Head vive en Barcelona. ¿Quién es Tania Head? El inicio y el desenlace de la respuesta nada tienen que ver. Inicialmente, Tania Head respondía a una vida marcada por el terrorismo como superviviente de los atentados del 11-S que se cobraron la vida de casi 3.000 personas y su prometido, David. Ella trabajaba en el piso 78 de la Torre Sur y logró salvarse.

Finalmente, Tania Head concuerda con una barcelonesa que ni trabajaba en la Torre Sur; ni estaba prometida con David, ni sobrevivió al 11-S; y por no estar, ni estuvo en Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Tampoco se llamaba Tania Head, no se vayan a pensar que eso sí era cierto. Su nombre real es Alicia Esteve. Dijo ser uno de los únicos 18 supervivientes de la zona superior al impacto en el edificio y que su prometido, David Scott, murió aquel día.

Durante años construyó un relato tan magnético como estafador. Mostró cicatrices reales por un accidente de tráfico y las justificó con el 11-S; afirmó quedarse sin conocimiento y despertar en el hospital seis días después de los atentados. Añadió dramatismo con particularidades como que un hombre moribundo le dio su anillo antes de morir para que se lo diera a su esposa, y el relato caló.

Tanto se convirtió en la presidenta, desde 2004 hasta 2007, de la asociación de supervivientes más importante de Estados Unidos y en portavoz de las verdaderas víctimas. A dos periodistas de The New York Times no les encajaban las piezas y comenzaron a tirar de hilo hasta encontrar en 2007 inexactitudes y falta de concordancia tales como que Merrill Lynch, la empresa donde decía trabajar en el World Trade Center, no tenía constancia de ella. Tampoco los hospitales de Nueva York tenían registros de su ingreso el 11-S en la unidad de quemados.

De hecho, aquel día, Tania Head estaba en Barcelona asistiendo a clases de un máster en la escuela de negocios Esade. Lo que sí fue cierto es que David sí existió y falleció por los atentados, pero la familia de David jamás conoció a Tania Head. Los que la conocen, como William Rodríguez, conserje de la Torre Norte y superviviente del 11-S, dicen que fue incansable activismo para que los supervivientes fueran reconocidos como víctimas. «Trabajó muy fuerte para ayudar a los familiares de las víctimas, eso sí hay que reconocerlo», dice William a OKDIARIO.

«Pero hizo un alegato de honor que no le correspondía. Es una mentirosa. Embaucó a todos. La conocí y ella nunca fue sobreviviente. Ella nunca estuvo ahí (Nueva York). Fue desmentida muchísimas veces. La acusaron de fraude, pero no encontraron manera de enjuiciarla y no la procesaron. Hizo cosas muy buenas por los familiares de las víctimas, pero se adjudicó un honor que no le correspondía. Ese fue su mayor error. Ella desapareció cuando se descubrió todo. Los familiares del chico con el que decía estar comprometido ni la conocían. Tuvo que dejar el país y se fue a Barcelona», añade William. A Tania Head la mató Alicia Esteve.