«¿La Fiscalía de quién depende?» -«depende del gobierno», contestó el entrevistador al entrevistado- «Pues ya está…». Así sonó la escandalosa frase que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pronunció durante una entrevista hace casi cuatro años que le hicieron desde la radio pública. Dos meses después, Sánchez cumplió con su palabra y nombró a la ministra de Justicia del Gobierno, Dolores Delgado, nueva fiscal general del Estado.

Una escena parecida volvió a repetirse la semana pasada, pero con protagonistas diferentes. En esta ocasión, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante su viaje oficial a España y tras compartir horas de conversación, reuniones y vituallas con Pedro Sánchez hizo unas declaraciones en la misma línea dirigidas al Fiscal General de Colombia, Francisco Barbosa: «El fiscal general olvida una cosa que la Constitución le ordena. Yo soy el jefe de Estado y, por tanto, el jefe de él» (ver video).

La reacción del fiscal general colombiano no se hizo esperar. En una comparecencia pública, Barbosa tildó a Petro de «dictador» y anunció que sacaría a su familia del país por razones de seguridad. «Cuando dice que es el jefe del fiscal me está enviando un mensaje: obedezca o no sé qué voy a hacer con usted. ¿Cómo se llama eso? Una dictadura. Es decir, Petro se está quitando el traje de demócrata y se está poniendo el traje de dictador», añadió Barbosa.

El fiscal general también reprochó al presidente que estuviera señalando a fiscales, acusándole incluso de estar poniendo sus vidas en peligro.

La demoledora contestación del fiscal general de Colombia nada tiene que ver con el silencio atronador que Dolores Delgado mantuvo tras su nombramiento después de haber sido ministra de Justicia socialista con el asalto de la autonomía de la fiscalía por parte del presidente del Gobierno, propio de regímenes dictatoriales que nada tiene que ver con la realidad de los países democráticos de nuestro entorno.

Desde entonces el Ministerio Público español inició una serie de rescates alineados con los intereses del Gobierno socialcomunista que todavía avergüenzan a los jueces y fiscales honrados: decidió no investigar la responsabilidades del gobierno en la gestión de la pandemia tras solicitar el archivo de todas las querellas que se habían presentado cuando el Tribunal Supremo había admitido las denuncias; no quiso investigar la ‘caja B’ de Podemos, tampoco el 8-M, o al exministro Ábalos por su encuentro con Delcy Rodríguez en el llamado Delcygate, etc.

Dolores Delgado fue desde su nombramiento como fiscal general muy polémica por sus decisiones que poco tuvieron que ver con la defensa del interés general de los españoles. En el caso de Colombia, el fiscal general Barbosa volvió a insistir hace dos días en su empeño de efectuar su trabajo desde la independencia más absoluta: «Si Petro quiere destituirme, aquí estoy esperando la destitución, porque si yo soy supuestamente un subalterno suyo, entonces debería proceder a enviar un acto administrativo destituyendo al fiscal general de la nación, y con eso consolidar un golpe de estado judicial», subrayó.

Petro recula

La tensión que se vive en el país iberoamericano está lejos de amainar. Aunque el presidente colombiano, como hizo en su día Pedro Sánchez, ha tratado de corregir sus palabras afirmando que el fiscal general «no está subordinado al presidente», tuvo que hacerlo después de que la Corte Suprema de Justicia rechazara sus palabras y ex presidentes junto con ex fiscales entrasen en la polémica para defender al fiscal Barbosa.

El lunes, de hecho, fueron 24 expresidentes integrados en el grupo Idea quienes advirtieron «sobre el riesgo constitucional y democrático en Colombia». Este martes, un grupo de 13 fiscales generales de toda Iberoamérica, incluidos los de tres países gobernados por la extrema izquierda como Bolivia, Chile y Brasil, se manifestó a favor de su colega colombiano.

La tensión está lejos de resolverse en Colombia, pero el fiscal general de allí, Francisco Barbosa, ha dado una lección a Gustavo Petro y a Pedro Sánchez de lo que implica la separación de poderes en un estado de Derecho y su disposición a defenderla con todo su poder.