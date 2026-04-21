Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de Energía (AIE): «Europa sólo tiene combustible para aviones para seis semanas»

Europa se enfrenta a una posible crisis en el transporte aéreo. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha lanzado una advertencia clara: el continente europeo dispone de apenas seis semanas de combustible para aviones si no se restablece el suministro global. Una situación que ya empieza a afectar a aerolíneas, precios y planificación de vuelos.

Advertencia sin precedentes

El director de la AIE, Fatih Birol, ha asegurado que Europa tiene «quizá seis semanas» de reservas de combustible de aviación, una cifra que refleja la gravedad del momento actual. Esta advertencia llega en un momento de grandes tensiones en Oriente Medio, donde el conflicto con Irán ha afectado directamente al suministro energético global.

El bloqueo del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del petróleo mundial, ha tenido que reducir drásticamente el flujo de queroseno hacia Europa. Como consecuencia, las reservas comienzan a agotarse y el riesgo de interrupciones en el transporte aéreo es cada vez mayor.

¿Por qué Europa está en riesgo?

Europa consume alrededor de 1,6 millones de barriles diarios de combustibles de aviación, y cerca del 20% procede del Golfo Pérsico. Esta dependencia hace que cualquier interrupción en la zona tenga un impacto inmediato en el continente.

Además, el estrecho de Ormuz es una parte clave del comercio energético global, por donde pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Su cierre parcial ha provocado un efecto dominó que afecta no solo al suministro, sino también a los precios y a la estabilidad del mercado energético.

Cancelaciones y subida de precios

Las consecuencias ya empiezan a ser visibles. Varias aerolíneas han reducido rutas o cancelado vuelos ante el aumento del coste del combustible, ya que hacía inviable el poder viajar sin apenas recibir compensación. Compañías como KLM han anunciado la cancelación de vuelos en Europa, mientras que otras estudian medidas similares. Todo esto conlleva que los billetes sean más caros para los pasajeros.