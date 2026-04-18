Irán cierra de nuevo el estrecho de Ormuz y acusa a EEUU de «piratería» tras incumplir el alto el fuego

El Ejército de Irán ha anunciado este sábado su decisión de reimplantar las restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz, alegando que Estados Unidos ha violado los términos del alto el fuego pactado el pasado 8 de abril al mantener su cierre perimetral de la zona.

Según un comunicado difundido por la radiotelevisión pública iraní IRIB, el Ejército ha explicado que, a pesar de haber accedido «de buena fe» y «tras los acuerdos previos alcanzados en negociaciones» a permitir el paso controlado de un número limitado de petroleros y buques mercantes por el estrecho, las fuerzas norteamericanas «continúan participando en actos de piratería y bandidaje bajo el pretexto de un supuesto bloqueo».

Ante esta situación, el Ejército iraní ha anunciado que el control del estrecho regresa «a su estado anterior», es decir, «bajo la estricta administración y control de las fuerzas armadas». En el comunicado, las fuerzas iraníes han añadido que «hasta que Estados Unidos ponga fin a la completa libertad de circulación de buques entre Irán, la situación en el estrecho de Ormuz seguirá estando estrictamente controlada y en el estado anterior».

La decisión supone un nuevo punto de tensión en el conflicto entre ambas potencias y amenaza con tensionar aún más los mercados energéticos internacionales, dado que el estrecho de Ormuz es uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo para el transporte de petróleo.