Los viajeros que vayan a elegir el avión como medio de transporte en las próximas meses van a enfrentarse a mayores inconvenientes. El motivo es que gran parte de las aerolíneas de todo el mundo están empezando a hacer más cancelaciones y están despegando menos aviones por el alto precio de los combustibles, además de la posibilidad en un futuro de un desabastecimiento si continúan los problemas en el estrecho de Ormuz.

Ante esta situación, la aerolínea holandesa KLM ha sido la última en reducir sus vuelos y ha anunciado esta semana la cancelación de 80 vuelos de ida y vuelta en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam durante el próximo mes. Esto la sitúa al mismo nivel que United Airlines Holdings, Deutsche Lufthansa AG y Cathay Pacific Airways, que también han recortado sus itinerarios para mitigar las pérdidas.

Así, la capacidad global de las aerolíneas para poder hacer viajes más largos para el próximo mes de mayo se ha reducido en aproximadamente 3 puntos porcentuales, con las 20 aerolíneas principales aerolíneas del mundo reduciendo sus vuelos, según los datos de Cirium. Por tanto, antes de la guerra de Irán ,el crecimiento inicial del número de vuelos esperado era del 4% al 6% para el año 2026, pero ahora se ha disminuido hasta el 3%.

De esta forma, un problema que en un principio comenzó afectando sólo a las aerolíneas de Oriente Medio, ahora amenaza con afectar con trastocar toda la temporada de viajes de verano a nivel mundial. Además, con el bloqueo naval estadounidense del estrecho de Ormuz, que interrumpe los envíos de petróleo iraní, no se vislumbra un final inmediato, según Bloomberg.

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